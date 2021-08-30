Понедельник, 30 Августа 2021 17:43

АрмИнфо. Ереван. Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян отправился с рабочим визитом в Сюникскую область, чтобы представить аппарату администрации, Совету Старейшин Сисиана нового в.и.о. главы общины Сисиан Армена Акопджаняна.

Как сообщает пресс-служба министерства, Гнел Саносян призвал Совет старейшин и администрацию общины работать вместе с исполняющим обязанности главы общины и служить жителям, независимо от смены руководителя общины и их политических взглядов.

Министр подчеркнул, что до организации выборов главы общины, намеченные на этот период работы в Сисиане и других населенных пунктах общины не должны останавливаться, а должны осуществляться в полном объеме. Он добавил, что залогом успешной реализации программ в Сисиане и решения существующих проблем является совместная работа и сотрудничество между муниципалитетом и государственными ведомствами.

Временно исполняющий обязанности общины Сисиан Армен Акопджанян, выразив благодарность за оказанное доверие, заверил, что вместе с общиной приложит все возможные усилия для решения имеющихся проблем и эффективного осуществления намеченных программ.