Понедельник, 30 Августа 2021 17:37

АрмИнфо. Канцлер Австрии Себастьян Курц направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер- министра Республики Армения.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, в послании говорится: "Ваше Превосходительство, уважаемый господин премьер-министр, сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост премьер-министра Республики Армения.

21 сентября 2021 года Армения отмечает 30-летие своей независимости. За эти годы отношения между нашими странами постоянно углублялись и расширялись. Я рад, что Австрийское агентство развития значительно активизировало свое участие в последние годы. В настоящее время Армения входит в число центральных для Австрии стран в контексте политики развития. Этим летом Агентство открыло полноценный офис в Армении. Рассчитываю на дальнейшее развитие двусторонних отношений и в экономической сфере.

Вы повторно вступаете в должность премьер-министра в тяжелые времена. Пандемия Covid-19 и эскалация нагорно-карабахского конфликта в прошлом году стали серьезным испытанием для Армении. Австрия обеспокоена эскалацией нового насилия на границе между Арменией и Азербайджаном, которое продолжает уносить жизни.

Хочу заверить, что Австрия и впредь будет максимально поддерживать укрепление доверия в регионе, как отметил министр иностранных дел Шалленберг во время своего визита в Армению по мандату ЕС.

Желаю Вам здоровья и успехов в выполнении обязательств".