в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома 3-14 на улице Ареставорнери, жилые дома 23-31 на пр. Тиграна Меца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 собственные дома на улицах 5, 6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; собственные дома на 7-ой улице Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; ЗАО ‘Еркахлуйс”, ООО ‘Лугаск”, ''Саукстейт”, “Формат автомонтаж”, гражд. “Ашот Керян”, “Егише Егишян”, ‘Эдуард Цароян”, “Арам Саргсян”, “Варужан Берутян”, “Карен Погосян”, гражд. “Давтян”, ООО “ИМИДЖ МГ”, “Лусикян ассициация”, “Джраин Каруйцнер”, “СИ ПИ ЭС ОЙЛ Корпорейшн”, “ЭГАС”, “Ренойл”, собственные дома на улице Горгагорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-16:00 частично села Авшар и Айгаван;

11:00-15:00 частично села Неркин Двин и Каначут;

в Вайоц Дзорской области:

12:00-16:00 территория, прилегающая к “Шенграсеняк”, частично улицы Шаумяна, Еркрабаннери, Аршавира Меликяна, 26 Комиссарнери и частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

в Котайкской области:

11։00-16։00 ООО “Лусин”, кварталы “Ин гомер”, “Гаражнер'', “Ин манкапартез”, “Юсисаин”, “Котеджнер”, “Цирананоц”, “Муш”, “Араваин”, Неврологическая клиника, “Гранит Д-2”, Воинская часть, ООО “Ереван джрмух” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Касах;

11։00-17։00 села Гегашен, Балаовит, квартал “А” в Джрвеже; частично села Гарни, Ариндж; частные дома села Дзорахбюр;

в Гегаркуникской области:

10։00-13։00 ООО “Сиуан”, ‘Арсен 96”, ‘Кока Кабана”, “Григ тур” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Лорийской области:

12։00-16։00 села Акнер, Ахпат и Цахкашат.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.