Понедельник, 30 Августа 2021 15:46

АрмИнфо. Официальный Баку открыто игнорирует соответствующие решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о предоставлении информации об армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в азербайджанском плены. Об этом говорится в заявлении главы МИД Армении Арарата Мирзояна по случаю Международного дня жертв насильственных исчезновений, который также называют День пропавших без вести.

<В этот символический день я хотел бы вновь поднять вопрос и привлечь внимание всех наших партнеров к вопросу восстановления прав армянских военнопленных и мирных жителей, незаконно содержащихся в Азербайджане. Власти Азербайджана отрицают факт пленения десятков армянских военнослужащих и мирных жителей, о чем есть четкие доказательства, поэтому эти люди автоматически считаются жертвами насильственного исчезновения>, - подчеркнул Мирзоян.

Вместе с тем он подчеркнул, что грубо нарушая международное гуманитарное право, Женевские конвенции и требования пункта 8 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, Азербайджан продолжает препятствовать возвращению пленных.

Глава МИД Армении обратил внимание на то, что в продолжение антиармянской политики, проводимой высшим руководством Азербайджана, армянские пленные и заложники в Баку подвергаются пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. По его словам, уже зарегистрированы случаи лишения их права на жизнь.

<Незаконные процессы над армянскими военнопленными продолжаются. Сокрытие Азербайджаном мест содержания армянских военнопленных и гражданских лиц, их реальное число является неоспоримым свидетельством военных преступлений против человечности. В этой связи примечательно, что в опубликованном Human Rights Watch отчете по итогам визита в Армению и Арцах, унизительное обращение Азербайджаном с пленными армянами их пытки квалифицированы в качестве военных преступлений.

Похвально, что многие другие правозащитные организации, в том числе Freedom House, обратились к этому вопросу, в частности, с призывом к властям Азербайджана в полной мере сотрудничать с Европейским судом по правам человека для предоставления исчерпывающей информации об армянских заключенных и защиты их прав>, - сказал Мирзоян.

В этой связи пользуясь случаем, армянский министр поблагодарил Европейский парламент, а также парламенты ряда стран, включая Нидерланды, Словакию, Италию, Бельгию, Люксембург, многих глав государств, высокопоставленных чиновников, десятки правозащитников, деятелей культуры, парламентариев, международные организации, отдельных лиц, которые, борясь за высшие ценности прав человека и уважение достоинства, поднимают вопрос армянских пленных в своих заявлениях, призывах, резолюциях, речах и требуют их немедленного освобождения и репатриации.

<Следуя символу дня, мы призываем наших международных партнеров, а также правозащитные организации усилить международное давление на власти Азербайджана, требуя соблюдения международного гуманитарного права и немедленного освобождения армянских военнопленных и мирных жителей, содержащихся незаконно в Азербайджане>, - подытожил глава МИД Армении.

Отметим, что в Азербайджане после подписания 9 ноября трехстороннего заявления о прекращения огня и по сей день содержится несколько сот армянских военнопленных и гражданских лиц. Правозащитники получили доказательства о как минимум двух сотнях армян, удерживаемых Азербайджаном, но есть мнение, что их гораздо больше. Азербайджан же категорически не признает этот факт, при этом учиняет постановочные судебные процессы над захваченными армянскими военнопленными и гражданскими лицами.