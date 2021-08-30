Понедельник, 30 Августа 2021 15:13

АрмИнфо.В Арцахском государственном университете будет создан Центр социального предпринимательства. Об этом стало известно по итогам встречи госминистра Республики Арцах Артака Бегларяна с министром труда и социальных вопросов Армении Нареком Мкртчяном.

Как сообщает пресс-служба госминистра, встреча состоялась с целью стимулирования развития социального предпринимательства в Арцахе.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся восстановления Арцаха в послевоенный период и расширения сотрудничества в социальной сфере.

Согласно источнику, в ходе разговора Артак Бегларян отметил важность стимулирования предпринимательской деятельности, а также внедрения культуры социального предпринимательства в Арцахе. При этом он выразил благодарность правительству Армении и министерству труда за оказанную социальную помощь. В этой связи было отмечено, что в общей сложности в Арцахе уже реализовано 15 программ материальной и нематериальной помощи.

Сообщается, что в тот же день госминистр Арцаха и министр труда и социальных вопросов Армении приняли участие в тренингах, проводимых в рамках Недели социального предпринимательства.