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АрмИнфо. Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Нарине Овакимян отменил запрет на выезд из Армении для бывшего главы ОДКБ Юрия Хачатурова.
Адвокат бывшего замминистра обороны Юрия Хачатурова Мигран Погосян подал заявление в Апелляционный суд с просьбой отменить запрет для Юрия Хачатурова на пересечение границы РА. Погосян отметил, что решением суда общей юрисдикции Еревана уголовное преследование Хачатурова и других по статье 300.1 Уголовного кодекса РА было прекращено, мера пресечения в его отношении была отменена, однако запрет на передвижение, в частности, на пересечение границы, продолжает действовать.
Апелляционный уголовный суд удовлетворил ходатайство о снятии запрета на пересечение границы.
Экс-глава ОДКБ Юрий Хачатуров и экс-министр обороны Армении Сейран Оганян 6 апреля были полностью освобождены от уголовного преследования по делу 1 марта в связи с признанием КС антиконституционной статьи 300.1 (свержение конституционного строя), по которой они оба обвинялись.
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|Число активных случаев COVID-19 в Армении приближается к отметке 9 тыс.
|Телефонный разговор между Президентом Туркменистана и Председателем Европейского Совета
|Обнародована повестка визита главы МИД Армении в Москву
|Минобороны Армении сообщили об обстреле противником армянских позиций в направлении Сотка
|ЕС готов оказать помощь Армении в вопросе делимитации границ
|Минобороны Азербайджана опровергло информацию местных СМИ о гибели азербайджанского военнослужащегоо якобы от рук армянских военных
|В Москве 31 августа состоится встреча глав МИД Армении и России
|Манэ Тандилян покинула пост министра труда, социальных и миграционных вопросов Арцаха
|В СНГ прорабатывают вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации против COVID-19
|За прошедшие сутки в Армении от коронавируса скончалось 16 человек
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
|Джонатан Лакот удостоен Почетной медали МИД Армении
|СНБ Армении: Межгосударственная дорога Горис-Капан открыта для движения транспортных средств
|Глава армянского оборонного ведомства рассказал послу Казахстана о среде безопасности, сформированной вокруг Армении
|Глава МИД Армении на встрече с послом США указал важность возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ
|Какие кредиты выдают начинающим предпринимателям?
|Омбудсмен Арцаха: Азербайджан глушит связь на территории Нагорного Карабаха
|Глава МИД Армении и посол России обсудили региональные процессы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Начальник Генштаба Армении и замначальника Объединенного штаба ОДКБ обсудили дальнейшее развитие военной составляющей Организации
|Президент Армении решительно осудил террористические атаки в аэропорту Кабула
|В Ереване находится первый замначальника Объединенного штаба ОДКБ
|СНБ Армении: Вместе с пограничниками ФСБ России ведутся переговоры с азербайджанской стороной об открытии закрытых участков дорог Горис-Воротан и Шурнух-Кармракар
|Правительство Армении выделило примерно 524 тыс долларов США на организацию любительского турнира по велоспорту "Кубок премьер-министра РА"
|С 9 ноября по состоянию на сегодня Армения выделила Арцаху финансирование в размере около 100 млрд драмов
|Экс-депутат: Сюникскую область сейчас отсекают от Армении и никому до этого нет дела
|Глава Минздрава Армении отметила динамику роста желающих вакцинироваться от Ковид-19
|Посольство США в Армении представило детали поездки Линн Трейси в Лори и Тавуш
|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 11 человек
|Никол Пашинян видит положительные импульсы со стороны Турции
|Подобные инциденты могут быть и в будущем: Пашинян о закрытии участка дороги Горис-Капан азербайджанскими ВС
|Постпред Армении в ООН привлек внимание членов Организации на попытки руководства Азербайджана скрыть свою агрессию и преступления против Арцаха
|Российские миротворцы приступили к обеспечению безопасности начала строительства водохранилища в Нагорном Карабахе
|Близ Мартуни произошло землетрясение
|Омбудсмен: из-за действий Азербайджана в селах Сюника серьезно органичен доступ к продуктам питания и предметам первой необходимости
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|Программа правительства Армении на 2021-2026гг. содержит серьезные риски - Совместное заявление блоков "Айастан" и "Честь имею"
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