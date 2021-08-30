Понедельник, 30 Августа 2021 15:11

АрмИнфо. Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Нарине Овакимян отменил запрет на выезд из Армении для бывшего главы ОДКБ Юрия Хачатурова.

Адвокат бывшего замминистра обороны Юрия Хачатурова Мигран Погосян подал заявление в Апелляционный суд с просьбой отменить запрет для Юрия Хачатурова на пересечение границы РА. Погосян отметил, что решением суда общей юрисдикции Еревана уголовное преследование Хачатурова и других по статье 300.1 Уголовного кодекса РА было прекращено, мера пресечения в его отношении была отменена, однако запрет на передвижение, в частности, на пересечение границы, продолжает действовать.

Апелляционный уголовный суд удовлетворил ходатайство о снятии запрета на пересечение границы.

Экс-глава ОДКБ Юрий Хачатуров и экс-министр обороны Армении Сейран Оганян 6 апреля были полностью освобождены от уголовного преследования по делу 1 марта в связи с признанием КС антиконституционной статьи 300.1 (свержение конституционного строя), по которой они оба обвинялись.