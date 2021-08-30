Понедельник, 30 Августа 2021 14:07

АрмИнфо. Поджег территорий в Гегаркунике азербайджанскими ВС носит преднамеренный характер. Об этом на своей официальной странице в Фейсбук сообщает Омбудсмен Армении Арман Татоян.

<Азербайджанские военнослужащие 29 августа в районе 11:00 умышленно подожгли территории рядом со своими палатками, находящиеся у сел Сотк и Кут Гегаркуникской области>, - говорится в сообщении Татояна.

В частности, Омбудсмен сообщил, что в течение дня пламя у села Сотк было потушено, но у села Кут, вследствие погодных условий, огонь распространился. <Хочу особо отметить, что в этих местах есть луга и поля жителей, которые попросту уничтожаются. Учитывая, что азербайджанские ВС вторглись на суверенную территорию Республики Армения, и находятся в непосредственной близости от сел, эти пожары представляют реальную угрозу и для мирного населения>, - отметил Татоян.

По его словам, в результате проверки сигналов, поступающих от жителей, было выявлено, что эти диверсионные преступные действия, направленные против гражданского населения Республики Армения совершаются умышленно. <Во-первых, азербайджанские военнослужащие хорошо осведомлены о том, что они находятся на пастбищах, лугах и пахотных землях, принадлежащих гражданским лицам, и что люди не могут использовать территории, прилегающие к азербайджанским позициям, так как при приближении последние открывают огонь.

Вместе с тем, азербайджанские военнослужащие осознают, что при подобных погодных условиях огонь будет стремительно распространяться, лишая людей средств к существованию. Кроме того, эти действия совершаются с определенной целью - запугать гражданского население>,

- рассказал Омбудсмен.

Он в очередной раз подчеркнул, что уход азербайджанских ВС от сел, и межобщинных дорог не имеет альтернативы, поскольку это является гарантией прав жителей приграничных общин Армении на мирную и безопасную жизнь.

<Последние действия азербайджанской стороны в Сюнике, Гегаркунике и Арарате, в том числе стрельба, становятся все более опасными для гражданских жителей, совершаются преднамеренно, а нарушения прав носят массовый характер>, - указал он.

Вместе с тем подчеркивается, что данное сообщение Защитника прав человека РА будет официально направлено международным структурам, а также государственным органам и организациям гражданского общества Армении с соответствующими предложениями и требованиями.