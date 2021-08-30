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АрмИнфо. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов распорядился давать <адекватный ответ> на провокации на госгранице и в местах дислокации российских миротворцев <Анализируя обстановку на армяно-азербайджанской государственной границе и на территориях Азербайджанской Республики, где временно находится российский миротворческий контингент, министр обороны распорядился немедленно реагировать на провокационные действия противоположной стороны, уделять особое внимание вопросам материально-технического обеспечения>, - заявил Гасанов на служебном совещании, передает Министерстве обороны АР.
Заметим, что ВС Азербайджана периодически предпринимают провокации на различных участках армяно-азербайджанской границы, а также в Нагорном Карабахе. О факте нарушения режима прекращения огня сообщал и миротворческий контингент МО РФ.
|Москва представила повестку переговоров Мирзоян-Лавров
|Генпрокурор Армении во Владивостоке примет участие в Восточном экономическом форуме
|Министр обороны Армении рассказал послу Китая о региональных процессах
|В Армении продолжат популяризировать французский язык- подписан меморандум
|Гнел Саносян представил аппарату администрации Сисиана нового в.и.о. главы общины
|Австрия обеспокоена эскалацией нового насилия на границе между Арменией и Азербайджаном: Курц
|У США новый военный атташе в Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Защита Роберта Кочаряна добивается отмены или уменьшения размера избранного залога
|Степанакерт: Российские миротворцы - один из ключевых гарантов стабильности и мира в регионе, а также безопасности Арцаха
|Глава МИД Армении призвал международных партнеров оказать давление на Азербайджан по вопросу армянских военнопленных
|В Арцахском госуниверситете будет создан Центр социального предпринимательства
|Апелляционный уголовный суд отменил запрет на выезд из Армении для Юрия Хачатурова
|Омбудсмен Армении: Поджег территорий в Гегаркунике азербайджанскими ВС носит преднамеренный характер
|Депутат-езид НС Рустам Бакоян избран зампредседателя постоянной комиссии по правам человека и общественным вопросам
|Дерзкое распоряжение Гасанова: давать адекватный ответ на <провокации> на госгранице и в местах дислокации российских миротворцев
|Российские миротворцы отработали действия на наблюдательном посту при обнаружении <беспилотника> в Нагорном Карабахе
|Бывшая телеведущая избрана зампредседателя постоянной комиссии по здравоохранению НС Армении
|СК Арцаха: Военнослужащий ВС Азербайджана Бабаев, задержанный в одном из домов Мартакерта арестован
|Вагаршак Акопян избран зампредседателя постоянной комиссии по регионально- евразийской интеграции
|Арен Мкртчян избран зампредседателя постоянной комиссии территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны окружающей природы
|Секретарь Совбеза: На суверенной территории Республики Армения не может быть коридора другого суверенного государства
|Число вакцинированных от коронавируса граждан в Армении достигло 275 138
|Число активных случаев COVID-19 в Армении приближается к отметке 9 тыс.
|Телефонный разговор между Президентом Туркменистана и Председателем Европейского Совета
|Обнародована повестка визита главы МИД Армении в Москву
|Минобороны Армении сообщили об обстреле противником армянских позиций в направлении Сотка
|ЕС готов оказать помощь Армении в вопросе делимитации границ
|Минобороны Азербайджана опровергло информацию местных СМИ о гибели азербайджанского военнослужащегоо якобы от рук армянских военных
|В Москве 31 августа состоится встреча глав МИД Армении и России
|Манэ Тандилян покинула пост министра труда, социальных и миграционных вопросов Арцаха
|В СНГ прорабатывают вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации против COVID-19
|За прошедшие сутки в Армении от коронавируса скончалось 16 человек
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
|Джонатан Лакот удостоен Почетной медали МИД Армении
|СНБ Армении: Межгосударственная дорога Горис-Капан открыта для движения транспортных средств
|Глава армянского оборонного ведомства рассказал послу Казахстана о среде безопасности, сформированной вокруг Армении
|Глава МИД Армении на встрече с послом США указал важность возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ
|Какие кредиты выдают начинающим предпринимателям?
|Омбудсмен Арцаха: Азербайджан глушит связь на территории Нагорного Карабаха
|Глава МИД Армении и посол России обсудили региональные процессы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Начальник Генштаба Армении и замначальника Объединенного штаба ОДКБ обсудили дальнейшее развитие военной составляющей Организации
|Президент Армении решительно осудил террористические атаки в аэропорту Кабула
|В Ереване находится первый замначальника Объединенного штаба ОДКБ
|СНБ Армении: Вместе с пограничниками ФСБ России ведутся переговоры с азербайджанской стороной об открытии закрытых участков дорог Горис-Воротан и Шурнух-Кармракар
|Правительство Армении выделило примерно 524 тыс долларов США на организацию любительского турнира по велоспорту "Кубок премьер-министра РА"
|С 9 ноября по состоянию на сегодня Армения выделила Арцаху финансирование в размере около 100 млрд драмов
|Экс-депутат: Сюникскую область сейчас отсекают от Армении и никому до этого нет дела
|Глава Минздрава Армении отметила динамику роста желающих вакцинироваться от Ковид-19
|Посольство США в Армении представило детали поездки Линн Трейси в Лори и Тавуш
|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 11 человек
|Никол Пашинян видит положительные импульсы со стороны Турции
|Подобные инциденты могут быть и в будущем: Пашинян о закрытии участка дороги Горис-Капан азербайджанскими ВС
|Постпред Армении в ООН привлек внимание членов Организации на попытки руководства Азербайджана скрыть свою агрессию и преступления против Арцаха
|Российские миротворцы приступили к обеспечению безопасности начала строительства водохранилища в Нагорном Карабахе
|Близ Мартуни произошло землетрясение
|Омбудсмен: из-за действий Азербайджана в селах Сюника серьезно органичен доступ к продуктам питания и предметам первой необходимости
|Арташес Петросян назначен торговым атташе Армении в Китае
|Программа правительства Армении на 2021-2026гг. содержит серьезные риски - Совместное заявление блоков "Айастан" и "Честь имею"
|Читать больше
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