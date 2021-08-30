Понедельник, 30 Августа 2021 13:16

АрмИнфо. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов распорядился давать <адекватный ответ> на провокации на госгранице и в местах дислокации российских миротворцев <Анализируя обстановку на армяно-азербайджанской государственной границе и на территориях Азербайджанской Республики, где временно находится российский миротворческий контингент, министр обороны распорядился немедленно реагировать на провокационные действия противоположной стороны, уделять особое внимание вопросам материально-технического обеспечения>, - заявил Гасанов на служебном совещании, передает Министерстве обороны АР.

Заметим, что ВС Азербайджана периодически предпринимают провокации на различных участках армяно-азербайджанской границы, а также в Нагорном Карабахе. О факте нарушения режима прекращения огня сообщал и миротворческий контингент МО РФ.