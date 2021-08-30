Понедельник, 30 Августа 2021 11:48

АрмИнфо. Депутат правящей фракции "Гражданский договор" Вагаршак Акопян избран заместителем председателя постоянной комиссии по регионально-евразийской интеграции Национального собрания Армении. Его кандидатура была одобрена 30 августа на заседании комиссии.

Комиссию возглавляет экс-вице-премьер Армении, депутат Армен Геворкян (блок "Айастан").

Вагаршак Акопян родился 1 января 1991г в Цахкадзоре. В 2011г. окончил факультет востоковедения Ереванского государственного университета. Тюрколог. В 2013г. - магистратуру факультета востоковедения Международного научно-образовательного центра НАН РА. Востоковед. В 2016г. - аспирантуру того же факультета. В 2012г. учредил "Ассоциацию молодых политических деятелей". В 2015-2016гг. - преподаватель Ереванского французского колледжа и Европейской региональной академии, в 2018- 14.01.2019гг. - помощник министра диаспоры РА.

9 декабря 2018г. избран депутатом НС по избирательному округу N 10 территориального избирательного списка блока партий "Мой шаг".

С 06.02.2019г. член постоянной комиссии по региональным вопросам и вопросам Евразийской интеграции. В парламенте 7-го созыва член Группы дружбы Национального Собрания Республики Армения.