Понедельник, 30 Августа 2021 11:46

АрмИнфо. На суверенной территории Республики Армения не может быть коридора другого суверенного государства. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян

Так, в интервью Радио <Свобода>, секретарь Совбеза заверил, что разблокировка имеет смысл в логике, когда все коммуникации и дороги открыты, отметив, что и Армения будет использовать территорию Азербайджана для связи с Россией. При этом он назвал нелогичным говорить здесь о коридоре.

Касаясь трехмесячных лагерных сборов резервистов, которые начались 25 августа, секретарь Совета безопасности сказал, что опасность войны никогда не исчезала в регионе, но курсы являются частью логики армейских реформ, направленных на повышение обороноспособности страны.

<В целом могу сказать, что у нас с Азербайджаном не было договора, чтобы его нарушать, так сказать. Очевидно, что заявление от 9 ноября послужило основанием для некоторой стабилизации ситуации регионе, но полностью решить существующие вопросы оно не смогло.

Что же касается силового разрешения вопроса, связанного с коридором, то система обороны и армянская армия готовы защищать суверенную территорию Республики Армения. В целом, введенное в оборот повествование о коридоре не имеет отношения ни к какому документу. Однозначно, что ни в заявлении от 9 ноября, ни в заявлении от 11 января не было упоминания о коридоре, эти обсуждения не имеют отношения к делу>, - заверил Григорян.

Говоря о вероятности новой дестабилизации ситуации в регионе, секретарь Совбеза отметил, что угроза войны в регионе никогда не исчезала, и никто не может сказать, что угроза войны в регионе исчезла. Заметим, что азербайджанская сторона всячески пытается заполучить коридор в Нахиджеван и дальше в Турцию через территорию Армении. Для реализации этой цели он не брезгует ничем, вплоть до блокировки армянской межгосударственной дороги Горис-Капан, провокаций на различных участках.