Понедельник, 30 Августа 2021 11:45

АрмИнфо. По положению на 29 августа в Армении от коронавируса вакцинировалось 275 138 граждан. Как говорится на официальной странице Министерства здравоохранения в Фейсбук, из общего числа вакцинированных, первый компонент вакцины получили 176 552 человека, и соответственно второй - 98 586.

Минздрав напоминает, что сегодня в Армении доступны без каких-либо ограничений препараты российского производства (Спутник V), британо­шведского (AstraZeneca) и китайского (Коронавак и Синофарм) Вакцинироваться в Армении могут и иностранные граждане. Вакцинация производится (бесплатно) ежедневно в организациях первичной охраны здоровья, а в выходные дни установлен специальный рабочий график - с 10:00 до 16:00 .

Напомним, что ранее глава Минздрава РА Анаит Аванесян заявляла, что к концу 2021 года предусмотрено вакцинировать 20% населения Армении.

Отметим, что по положению на 11:00 30 августа в стране с момента вспышки пандемии провели 1 534 770 тестов на коронавирус, из коих выявили в общей сложности 241 611 случаев заражения коронавирусом (15,7%), при этом выздоровело 226 665 человек (93,8%), количество летальных исходов достигло 4 830 (1,9%).