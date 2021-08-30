Понедельник, 30 Августа 2021 11:24

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 4 671 тест на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 275 граждан (5,8%), при этом выздоровело 373 человека, скончалось - 7.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 30 августа фактическое лечение получает 8 964 человека.

С момента вспышки пандемии, в стране провели 1 534 770 тестов на коронавирус, из коих выявили в общей сложности 241 611 случаев заражения коронавирусом (15,7%), при этом выздоровело 226 665 человек (93,8%), количество летальных исходов достигло 4 830 (1,9%).