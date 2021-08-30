Понедельник, 30 Августа 2021 10:44

АрмИнфо. Сегодня состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Тепло поприветствовав друг друга, собеседники выразили удовлетворение возможностью обсудить приоритетные аспекты сотрудничества между Туркменистаном и странами Европейского Сообщества.

Лидер нации поблагодарил г-на Шарля Мишеля за инициативу проведения телефонного разговора, который предоставляет хорошую возможность для обмена мнениями по вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Подтвердив серьёзную нацеленность Туркменистана на дальнейшее расширение сотрудничества с Европейским Союзом, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что сегодня перед нами стоят актуальные задачи наращивания партнёрского взаимодействия, тематика которого многообразна и представляет обоюдный интерес. Это – и вопросы поддержания мира и безопасности в регионе Центральной Азии и сопредельных зонах, выполнение Целей устойчивого развития, энергетическая безопасность, транспорт, экология, использование водных ресурсов.

С удовлетворением констатировав совпадение стратегических целей и интересов по данным направлениям, лидер нации подчерк­нул, что важно это использовать.

В продолжение разговора особо отмечалось, что двустороннее взаимодействие с европейской стороной эффективно развивается в рамках действующих партнёрских механизмов, в частности, Совместного комитета «Европейский Союз–Туркменистан», Межпарламентского диалога, Диалога по правам человека, Консультативных встреч между внешнеполитическими ведомствами и по отдельным вопросам сотрудничества.

Хорошо зарекомендовали себя институты межрегионального взаимодействия в формате «Центральная Азия–Европей­с­кий Союз», сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов, подчеркнув в данном контексте эффективность регулярных встреч в рамках Диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности Европейского Союза и стран Центральной Азии, которые позволяют обмениваться мнениями по серьёзным вопросам стабильного и устойчивого развития региона.

Глава Евросоюза констатировал поступательно развивающийся плодотворный диалог Туркменистан–ЕС, выстраиваемый на доверительной основе.

Лидер нации отметил, что внимательно ознакомился с оценками г-на Шарля Мишеля о ситуации в Афганистане, а также с видением европейской стороны относительно дальнейшего многостороннего взаимодействия на афганском направлении. В данной связи глава государства остановился на трёх основных принципах, на которых базируется позиция Туркменистана на нынешнем этапе развития событий в соседней стране.

Во-первых, продолжил Президент Гурбангулы Бердымухамедов, в политическом аспекте мы выступаем за урегулирование ситуации в Афганистане только мирными, политико-дипломатическими средствами и методами. Как соседнее и нейтральное государство Туркменистан готов к содействию в налаживании соответствующих контактов и создании условий для скорейшего установления мира в Афганистане.

Во-вторых, в экономическом аспекте подчёркиваем необходимость дальнейшего продвижения вопросов, связанных с реализацией крупных инфраструктурных проектов, в частности, газопровода Турк­менистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан, а также железных дорог, соединяющих Афганистан с Туркменистаном, отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

В-третьих – это оказание постоянной гуманитарной поддержки Афганистану для содействия текущим процессам миростроительства.

В данной связи отмечалось, что наша страна на регулярной основе оказывает прямую гуманитарную помощь братскому афганскому народу. Строительство за счёт средств Туркменистана школ, больниц, мечети, направление на регулярной основе гуманитарных конвоев является важной поддержкой для Афганистана.

Основываясь на вышеуказанных подходах, туркменская сторона с момента начала нынешнего афганского кризиса официально заявила о своей позиции, подчеркнул лидер нации.

В частности, сказал глава государства, Туркменистан всегда был и остаётся глубоко заинтересованным во внутриполитической стабильности и безопасности Афганистана, благополучии братского афганского народа, основываясь на принципах дружбы и добрососедства, а также исходя из исторической и культурно-цивилизационной общности народов двух стран.

Отметив, что мы выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в Афганистане, Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность в том, что в результате поиска взаимоприемлемых форм государственного устройства новые национальные институты в этой стране будут сформированы в ближайшее время в правовом поле и при широком этноконфессиональном участии всех групп, проживающих в соседнем Афганистане.

Будучи добрым соседом Афганистана и государством со статусом постоянного нейтралитета, признанным Организацией Объединённых Наций, Туркменистан в соответствии с принципами и нормами Устава Организации Объединённых Наций готов совместно с международным сообществом продолжить свою деятельность, нацеленную на оказание всестороннего содействия афганскому народу в утверждении мира, гражданского согласия и стабильности в стране, экономическом, социальном и гуманитарном развитии Афганистана, заявил лидер нации.

В этом контексте была высказана целесо­образность активизации деятельности Организации Объединённых Наций, ОБСЕ и Европейского Союза в деле оказания всестороннего содействия Афганистану.

Касаясь практической деятельности, осуществляемой Туркменистаном в нынешней непростой ситуации в Афганистане, Президент Гурбангулы Бердымухамедов сделал акцент, что наша страна предпринимает конкретные шаги по продолжению туркмено-афганского экономического взаимодействия и гуманитарной поддержки, необходимых афганскому народу.

В частности, Туркменистан продолжает поставки электроэнергии в соседнее государство в соответствии с действующими контрактами. Как известно, туркменская электроэнергия поставляется в Афганистан по нескольким направлениям, что позволяет обеспечивать электричеством практически все его северные провинции, западный и северо-западные регионы страны.

Наряду с этим отмечалось, что обеспечивается бесперебойная работа контрольно-пропускных пунктов на туркмено-афганской границе.

При этом в условиях глобальной пандемии в целях охраны здоровья населения обеих стран государственные органы Туркменистана осуществляют регулярные контакты с представителями движения «Талибан» по вопросам обеспечения охраны Государственной границы, таможенного, санитарного, фитосанитарного и иных видов контроля и надзора, осуществляемых при перемещении грузов через границу. Основную часть пропускаемых через Государственную границу грузов составляют нефтепродукты, сжиженный газ, зерно, товары повседневного потребления.

Затрагивая вопросы влияния обстановки в Афганистане на ситуацию в Центральной Азии в целом, лидер нации подчеркнул, что Туркменистан расположен в непростом с геополитической точки зрения регионе. Вместе с тем нейтральный статус позволил нашей стране за годы своей независимости держать линию на создание условий для стабильного политического диалога в регионе, создания климата доверительного политико-дипломатического взаимодействия.

Возвращаясь к непростым временам в истории соседнего Афганистана, когда в период с 1996 по 2001 год 90 процентов территории этой страны находилось под контролем движения «Талибан», сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан продолжал оказывать экономическую и гуманитарную поддержку народу этой страны. Консульства Туркменистана в Мазари–Шарифе и Герате в то время продолжали работать, выполняя свои функции по оказанию консульских услуг населению Афганистана.

Туркменистан, несмотря на сложную внут­ри­политическую ситуацию в Афганистане, в 1999–2000 годах принял в Ашхабаде четыре раунда переговоров между движением «Талибан» и «Северным альянсом», который в тот период возглавлял Ахмад Шах Масуд. Следует отметить, что организация этих переговоров проходила при участии представителей Организации Объединённых Наций, сказал глава государства, подчеркнув, что тогда обе стороны признали эффективность состоявшихся консультаций.

Резюмируя вышеизложенное, Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил убеждённость в том, что дальнейшее развитие событий, несомненно, будет зависеть от уровня взаимодействия новых властей со странами Центральной Азии и другими государствами.

Как отмечалось, Туркменистан в течение 30 лет своей независимости неизменно выступал активным участником многосторонних усилий по разрешению миграционных кризисов в мире.

В период турбулентных событий в нашем регионе в середине 90-х годов прошлого столетия, в частности, в Афганистане и Таджикистане, наша страна приняла десятки тысяч беженцев, обеспечивая их всем необходимым и предоставляя безопасные условия для их проживания на территории Туркменистана.

Поэтому, являясь постоянным членом Исполнительного Комитета Программы Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, подчеркнул лидер нации, Туркменистан имеет большой опыт в разрешении сложных гуманитарных ситуаций подобного рода и никогда не стоял в стороне от этих процессов.

Говоря о позиции нашей страны в этом вопросе, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в нынешних непростых эпидемиологических условиях необходимо здраво принимать решения о приёме беженцев и наряду с другими аспектами гуманитарной проблематики, в первую очередь следует серьёзно оценивать риски масштабного распространения смертоносной коронавирусной инфекции.

Особое внимание было акцентировано на том, что, выполняя свои международные обязательства, в том числе вытекающие из норм международного гуманитарного права, Туркменистан предоставляет своё воздушное пространство для обеспечения слаженной эвакуации из Афганистана граждан ряда стран, включая европейские государства. В этой связи лидер нации проинформировал Председателя Евросоюза, что начиная с 15 августа текущего года по настоящее время предоставлены десятки разрешений на пролёт воздушным судам, эвакуирующим граждан из Афганистана, и заявил, что эта работа будет продолжена и в будущем.

В свою очередь г-н Шарль Мишель подчеркнул важность и своевременность выдвигаемых главой Туркменистана международных инициатив, нацеленных на обеспечение всеобщей безопасности, стабильности и создание условий для устойчивого развития в Центральной Азии, заявив, что Евросоюз поддерживает прогрессивный внешнеполитический курс и созидательные инициативы Президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Поблагодарив Председателя Европейского Союза за откровенный и конструктивный диалог по волнующим сегодня всё международное сообщество вопросам, лидер нации высказал готовность Туркменистана к консолидации совместных усилий в целях дальнейшего мирного и стабильного развития региона.

Тепло поздравив Президента Гурбангулы Бердымухамедова с приближающимся 30-летием независимости Туркменистана, г-н Шарль Мишель адресовал туркменскому народу и его лидеру наилучшие пожелания.

Выразив благодарность за добрые слова, глава государства отметил, что правовой статус постоянного нейтралитета Туркменистана был дважды признан Организацией Объединённых Наций и тот факт, что единогласно была принята предложенная Туркменистаном Резолюция об объявлении 2021 года Международным годом мира и доверия.

В этой связи лидер нации пригласил Председателя Европейского Союза Шарля Мишеля на празднование Дня нейтралитета Туркменистана.

Глава Евросоюза с благодарностью принял это приглашение.

В завершение телефонного разговора, ещё раз подтвердив обоюдную готовность сторон вывести традиционное взаимодействие на качественно новый уровень, придав ему устойчивую динамику, отвечающую глобальным интересам и требованиям времени, Президент Гурбангулы Бердымухамедов и Председатель Европейского Совета Шарль Мишель пожелали друг другу успехов в благородной миссии, направленной на всемерное развитие диалога дружбы и сотрудничества между Туркменистаном и странами Европейского Союза.

Государственное информационное агентство Туркменистана