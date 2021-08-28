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АрмИнфо. «Все началось с того, что 29 августа 1991 года был закрыт крупнейший в мире ядерный полигон. После этого прекратились испытания в Неваде и на других полигонах. Мы отказались от арсенала ядерного оружия, что позволило нам войти в число лидеров антиядерного движения»

Нурсултан Абишевич Назарбаев

Первый Президент РК – Елбасы

29 августа 2018 года

г.Нур-Султан

29 августа Казахстан отмечает юбилейную дату - 30-летие закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона. В этот день в 1991 году Президент Казахской ССР Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона», второго по мощности в мир после полигона в Неваде, и четвертого в мире ракетно-ядерного арсенала, включавшего более 1000 боеголовок.

Эта дата является исторической не только для Республики Казахстан, но и для мирового сообщества в целом. Закрытие Семипалатинского ядерного полигона имело определяющее значение и дало начало глобальному антиядерному движению. Решение Н.А.Назарбаева было высоко оценено на международной арене, и 2 декабря 2009 года по инициативе Казахстана Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний. Республика Казахстан стала первой страной в истории человечества, которая отказалась от ядерного оружия и закрыла смертоносный полигон. Вслед за Казахстаном остальные центральноазиатские страны - Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан - отказались от производства, приобретения, проведения испытаний и обладания ядерным оружием, тем самым создав в регионе Центральной Азии зону, свободную от ядерного оружия.

14 февраля 1994 года Казахстан присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства. В 1995 году Республика Казахстан была принята в качестве наблюдателя на Конференции ООН по разоружению. Казахстан активно участвовал в разработке и принятии Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и одним из первых подписал его 30 сентября 1996 года.

Семипалатинский испытательный ядерный полигон – детище ядерной гонки держав и кровавая рана на теле Казахстана. За 40 лет на этой территории, площадью 18 500 кв. км, были произведены порядка 500 ядерных испытаний, в ходе которых были взорваны более 600 ядерных и термоядерных устройств. По оценкам экспертов, суммарная мощность ядерных зарядов, испытанных на полигоне только с 1949 по 1963 гг., превышает мощность сброшенной на Хиросиму ядерной бомбы в 2500 раз. Жертвы испытаний – более миллиона казахстанцев. Ядерные испытания на полигоне послужили причиной преждевременной смертности населения, тысячи детей из-за воздействия радиации появились на свет с врожденными патологиями, непоправимый ущерб нанесен экосистеме сразу нескольких регионов страны, а последствия взрывов люди ощущают и во втором, и в третьем поколении.

Личный вклад Первого Президента Республики Казахстан в антиядерное движение включает в себя не только создание в Центральной Азии свободной от ядерного оружия зоны, но и вхождение во все значимые международные договоры в сфере ядерного разоружения, включая принятие Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия. Стратегический труд Н.А.Назарбаева «Манифест, мир 21 век», получивший статус официального документа Генассамблеи ООН, отразил всю глубину значимости освобождения мира от ядерного оружия во имя мира на всей планете.

Казахстан является твердым приверженцем по нераспространению ядерного оружия и способствует продвижению различных инициатив по безопасному использованию ядерной энергии. Так, одной из форм реализации политики нашей страны стало открытие под эгидой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Банка низкообогащенного урана на территории Казахстана. Данная инициатива позволит другим странам безопасно использовать атом в мирных целях, предотвращая необходимость обогащения урана.

Для Казахстана и мирового сообщества закрытие Семипалатинского испытательного ядерного полигона стало историческим актом проявленной воли и мудрости, уверенности в будущем, поскольку казахстанский народ на собственном примере показал путь к более безопасному миру. Данное решение является ярким свидетельством того, что мир без ядерного вооружения реален, и только основанное на доверии сотрудничество между странами дает гарантии безопасности государства.

Болат Иманбаев

Посол Республики Казахстан в Республике Армения