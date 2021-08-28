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 Суббота, 28 Августа 2021 13:47
Наира Бадалян

ЕС готов оказать помощь Армении в вопросе делимитации границ

ЕС готов оказать помощь Армении в вопросе делимитации границ

АрмИнфо. Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности/Вице-президент Европейской Комиссии Жозеп Боррель направил Арарату Мирзояну поздравительное послание в связи с его назначением министром иностранных дел Республики Армения.

 

Как сообщили в пресс-службе МИД РА, в сообщении, в частности, Боррель поздравил Мирзояна с назначением на пост главы МИД РА, отметив, что Армения - важный партнер Европейского Союза. "Наши отношения значительно активизировались с 2018 года, и вступление в силу Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве 1 марта 2021 года стало еще одной важной позитивной вехой. Реализация этого соглашения имеет ключевое значение для наших двусторонних отношений, и мы готовы к продолжению совместной работы в областях, представляющих взаимный интерес, в том числе в направлении укрепления демократии, верховенства закона и прав человека, создания рабочих мест, возможностей для бизнеса, улучшения окружающей среды, образования и научных исследований.

 

Ваше назначение произошло в решающий для Армении момент. После прошлогодних военных действий я хотел бы подтвердить готовность ЕС внести свой вклад во всеобъемлющее урегулирование, в том числе через специального представителя ЕС на Южном Кавказе, и, где это возможно, поддержать меры по постконфликтному восстановлению и укреплению доверия. В этом контексте мы продолжаем поддерживать усилия Минской группы ОБСЕ. Кроме того, мы готовы оказать помощь в делимитации границ. Учитывая, что все наши страны продолжают бороться с эпидемией COVID-19, позвольте мне подчеркнуть, что Европейский Союз привержен делу оказания помощи Армении в преодолении этого кризиса общественного здравоохранения и его последствий", - говорится в послании.


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