Суббота, 28 Августа 2021 11:43

АрмИнфо. Манэ Тандилян покинула пост министра труда, социальных и миграционных вопросов Арцаха. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Как отметила Тандилян, вызовы, стоящие перед Арцахом, перешли в новый этап и "пришло время стимулирования долгосрочных программ и экономического развития". По ее словам, ключ к полноценному преодолению социальных вопросов в каждой стране в развитой экономике, сегодня усилению Арцаха и жизни людей, проживающих там, может способствовать развитие экономики.

"Согласно нашей предварительной договоренности с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном, мое пребывание на посту труда, социальных и миграционных вопросов Республики Арцах подходит к концу. С 1 сентября я продолжу свое служение в Арцахе в фонде "Живи Арцах", который реализует многие программы, в первую очередь, при непосредственном и активном участии наших партнеров", - написала она.

Манэ Тандилян была назначена на этот пост в декабре 2020 года. Ранее она занимала должность министра туда и социальных вопросов Армении в 2018 году, однако, в том же году подала в отставку из-за разногласий с руководством страны по поводу пенсионной реформы, а затем - была депутатом в армянском парламенте от фракции "Просвещенная Армения".