Суббота, 28 Августа 2021 11:25

АрмИнфо. В Исполнительном комитете СНГ в Минске 27 августа прошло Совещание по вопросу о взаимном признании государствами - участниками Содружества Независимых Государств сертификатов (иных документов) вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает сайт Исполкома СНГ, в совещании участвовали представители министерств здравоохранения и заинтересованных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Участники совещания поделись информацией о принимаемых в государствах мерах по предупреждению распространения COVID-19, вакцинации населения против коронавирусной инфекции, правилах пересечения границ и опыте взаимного признания сертификатов о вакцинации между государствами.

Представители министерств и ведомств отметили заинтересованность во взаимном признании государствами Содружества сертификатов вакцинации, отметив при этом необходимость более детальной проработки данного вопроса.