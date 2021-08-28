Суббота, 28 Августа 2021 11:22

АрмИнфо. По положению на 11:00 28-го августа в Армении зарегистрировано 240 963 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровело 225 963 человека, количество летальных исходов достигло 4812, фактическое лечение продолжают получать 9026 пациента.

За прошедшие сутки в Армении провели 6 995 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 692 граждан, выздоровело 370 человек, скончалось - 16. В общей сложности в Армении провели 1 524 481 теста на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, за вчерашний день был зарегистрирован 1 случай, когда у пациента диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1 152.