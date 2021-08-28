Суббота, 28 Августа 2021 11:11

АрмИнфо. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования в контексте реализации договорённостей, зафиксированных в трёхсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также текущая обстановка на армяно-азербайджанской границе.

Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях", - говорится в сообщении.