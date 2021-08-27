Пятница, 27 Августа 2021 20:49

АрмИнфо. Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян на встрече с послом Франции в Армении Джонатаном Лакотом отметил, что Ереван высоко ценит привилегированные отношения с Парижем и тесный диалог на высшем уровне.

Как сообщает МИД РА, собеседники коснулись сотрудничества на двусторонней и многосторонней площадках, а также перспектив его укрепления и расширения. В этом контексте была указана важность осуществления усилий по развитию экономического сотрудничества между двумя странами.

Стороны подробно обсудили ситуацию в Арцахе, подчеркнув необходимость возобновления переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта под сопредседательством Минской группы ОБСЕ.

В ходе встречи также подробно обсуждался ситуация, возникшая в результате вторжения вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Армении в мае 2021 года.

Арарат Мирзоян выразил искреннюю признательность Джонатану Лакоту, завершающему свою миссию в Армении, за предпринятые усилия и деятельность. За значительный вклад в укрепление армяно-французских отношений Мирзоян наградил посла Лакота Почетной медалью Министерства иностранных дел первой степени.