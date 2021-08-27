Пятница, 27 Августа 2021 19:10

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и посол США в РА Линн Трейси на встрече 27 августа обсудили широкий спектр вопросов армяно-американской повестки, коснувшись также предоставляемой Соединёнными штатами помощи армянской стороне.

Армянская сторона отметила, что предпринимает последовательные шаги для дальнейшего развития дружественного партнёрства с США, особо указав на взаимодействие в таких областях как верховенство закона, демократия, борьба с коррупцией.

Также была обсуждена ситуация, сложившаяся в результате провокационных действий Азербайджана в отношении суверенных территорий Армении, и агрессии против Арцаха.

Мирзоян указал на необходимость осуществления усилий вместе с партнёрами по возобновлению мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, по долгосрочному урегулированию нагорно- карабахского конфликту путем решения ключевых вопросов, в том числе и статуса Арцаха.

Он также добавил, что вывод вооружённых сил Азербайджана с суверенных территорий Армении без предварительных условий может создать соответствующие условия для обсуждения существующих вопросов и поиска решений. Министр указал на готовность правительства Армении приложить усилия для установления мира в регионе.

В ходе встречи Мирзоян также осудил террористический акт в международном аэропорту Кабула, выразив соболезнования родным и близким погибших.