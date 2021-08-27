Пятница, 27 Августа 2021 18:58

АрмИнфо.Банковские кредиты для юридических лиц и ИП позволяют получить необходимые средства на открытие бизнеса с нуля. Чтобы получить такой займ, необходимо заранее подготовиться. Также нужно знать, как повысить шансы на одобрение.

Займ на бизнес

Если нужен кредит под бизнес с нуля, предпринимателю необходимо:

Разработать хороший бизнес-план. Большинство банков охотно выделяют и кредитуют перспективных предпринимателей. Необходимо изложить основные векторы развития собственного дела. Чем убедительнее изложена идея, тем выше шансы на одобрение. Обязательно включают бухгалтерские расчеты с примерным графиком получения прибыли и погашения.

Выбрать залог. Банковские беззалоговые предложения позволяют получить небольшую сумму. Если открываемый бизнес требует больших денежных вложений, понадобится залог. Большинство кредитно-финансовых учреждений не выдадут крупный кредит ип под развитие бизнеса, если во владении физического лица нет ликвидной недвижимости, автомобиля и прочих ценностей.

Зарегистрировать ИП. Нельзя просто прийти в банк и получить займ на открытие собственного дела. Это обусловлено назначением кредитов. Они не выдаются обычным физлицам, если они не являются индивидуальными предпринимателями. Регистрируется ИП по месту жительства в ФНС.

Кредитно-финансовая организация. Выбирать нужно банк, который предлагает не только выгодную процентную ставку либо большую сумму, но и требует минимальный набор документов. Чем требовательнее учреждение, тем ниже шансы одобрения.

Подобрать кредитора можно только путем анализа имеющих предложений и сравнения условий.

Что влияет на рассмотрение заявки?

Многие бизнесмены не понимают причины отказа. Чтобы повысить шансы на одобрение кредита, необходимо понимать, что влияет на одобрение займа:

требуемая сумма;

цель, с которой берется займ;

способ получения денежных средств (счет, карта, наличные);

разовая выплата или транши;

кредитная история;

остаточная прибыль после погашения кредита.

Чтобы повысить шансы на одобрение займа, необходимо не иметь просрочек или незакрытых кредитов, обладать ликвидным залогом, составить грамотный бизнес план, заранее собрать стартовый капитал на сумму не меньше 15% от затребованной суммы. Если собственной идеи нет, можно приобрести франшизу. Подобные займы банки одобряют практически всегда.

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