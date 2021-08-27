Пятница, 27 Августа 2021 18:35

АрмИнфо. На всей территории Республики Арцах средства телекоммуникации, в частности мобильная связь и Интернет, длительное время работают с перебоями. В некоторых общинах население полностью лишено доступа к связи. Об этом говорится в сообщении Омбудсмена Арцаха Гегама Степаняна.

"Учитывая поступившие многочисленные сигналы по данному вопросу, сотрудниками аппарата Защитника прав человека был? проведено расследование, в частности, были получены разъяснения по данному вопросу от соответствующих подразделений Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Арцах и ЗАО <Карабах Телеком>.

Собранные факты свидетельствуют о том, что доступ к мобильной связи и Интернету на территории Арцаха ограничен тем, что азербайджанцы воздействуют на частоты и технические средства, используемые компаниями, предоставляющими услуги в области телекоммуникаций.

Азербайджан использует любые методы, чтобы нарушить права народа Арцаха и причинить неудобства. В данном случае действия азербайджанской стороны создают препятствия для осуществления права народа Арцаха на свободу пользования телефонной связи и других средств коммуникации и на получение информации",- говорится в сообщении ЗПЧ Арцаха.

При этом добавляется, что согласно разъяснениям, полученным сотрудниками аппарата Защитника прав человека, вопрос был доведен до сведения российских миротворцев, государственные компетентные органы работают над улучшением технических возможностей и исправлением ситуации.