Пятница, 27 Августа 2021 18:29

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с послом России в РА Сергем Копыркиным отметил, что Ереван продолжает развивать союзнические отношения с Москвой по всем направлениям межгосударственной повестки. По его словам, это зафиксировано и в программе правительства Армении, принятой накануне.

Как сообщает МИД РА, было отмечено, что динамика международных и региональных процессов делают более необходимым придание нового импульса армяно-российским отношениям.

Глава МИД Армении выразил удовлетворение усилиям российской стороны по реализации трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 по Нагорному Карабаху.

Касаясь провокаций, предпринимаемых азербайджанской стороной в последний период, в том числе и блокирования участка межгосударственной дороги Горис-Капан, Мирзоян отметил, что подобным образом Азербайджан торпедирует усилия Армении по разрядке ситуации и установлению регионального мира.

Собеседники также обсудили сотрудничество в рамках ОДКБ. В этом контексте Мирзоян подчеркнул, что Армения в ходе своего предстоящего председательства в Организации приложит максимум усилий для развития потенциала ОДКБ.