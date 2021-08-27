|Глава МИД Армении на встрече с послом США указал важность возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ
|Какие кредиты выдают начинающим предпринимателям?
|Омбудсмен Арцаха: Азербайджан глушит связь на территории Нагорного Карабаха
|Глава МИД Армении и посол России обсудили региональные процессы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Начальник Генштаба Армении и замначальника Объединенного штаба ОДКБ обсудили дальнейшее развитие военной составляющей Организации
|Президент Армении решительно осудил террористические атаки в аэропорту Кабула
|В Ереване находится первый замначальника Объединенного штаба ОДКБ
|СНБ Армении: Вместе с пограничниками ФСБ России ведутся переговоры с азербайджанской стороной об открытии закрытых участков дорог Горис-Воротан и Шурнух-Кармракар
|Правительство Армении выделило примерно 524 тыс долларов США на организацию любительского турнира по велоспорту "Кубок премьер-министра РА"
|С 9 ноября по состоянию на сегодня Армения выделила Арцаху финансирование в размере около 100 млрд драмов
|Экс-депутат: Сюникскую область сейчас отсекают от Армении и никому до этого нет дела
|Глава Минздрава Армении отметила динамику роста желающих вакцинироваться от Ковид-19
|Посольство США в Армении представило детали поездки Линн Трейси в Лори и Тавуш
|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 11 человек
|Никол Пашинян видит положительные импульсы со стороны Турции
|Подобные инциденты могут быть и в будущем: Пашинян о закрытии участка дороги Горис-Капан азербайджанскими ВС
|Постпред Армении в ООН привлек внимание членов Организации на попытки руководства Азербайджана скрыть свою агрессию и преступления против Арцаха
|Российские миротворцы приступили к обеспечению безопасности начала строительства водохранилища в Нагорном Карабахе
|Близ Мартуни произошло землетрясение
|Омбудсмен: из-за действий Азербайджана в селах Сюника серьезно органичен доступ к продуктам питания и предметам первой необходимости
|Арташес Петросян назначен торговым атташе Армении в Китае
|Программа правительства Армении на 2021-2026гг. содержит серьезные риски - Совместное заявление блоков "Айастан" и "Честь имею"
|Глава МИД Армении поздравил новоназначенного коллегу из Ирана
|Признание Алиева: Если бы война продолжилась бы могли столкнуться со сложностями при "освобождении" Карвачара и Бердзора
|Новоназначенный глава МИД Ирана озвучил приоритеты внешней политики страны
|В Армении создан новый специальный армейский корпус
|НС приняло программу правительства: в каком направлении Армения будет развиваться в течение ближайшего 5-летия
|Омбудсмен Армении: Азербайджанские военные перекрыли также и дорогу, ведущую из Гориса до Воротана Сюникской области
|Пашинян назвал количество жертв и пропавших без вести в результате войны в Арцахе
|Минобороны Азербайджана выступило с заявлением в связи с проникновением азербайджанского военнослужащего в один из домов Мартакерта
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|Пашинян о критике, спорных территориях и возможном обмене с Азербайджаном анклавами
|Эрдоган заверяет: На Южном Кавказе сформировались условия для долгосрочного мира
|СНБ Арцаха выступил с разъяснениями в связи с задержанием азербайджанского военного в Мартакерте
|Омбудсмен Армении считает грубейшей ошибкой решение вопросов, связанных с госграницей только в военно-политической плоскости
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|Обеспечивается бесперебойная работа кпп, расположенных на Туркмено-Афганской границе
|Азербайджанские военные перекрыли движение по межгосударственной дороге Горис-Капан
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|Омбудсмен Арцаха: Азербайджанские позиции должны быть отдалены на такое расстояние, чтобы исключить возможность ударов по гражданским поселениям
|Ален Симонян о произошедшем в парламенте: <Насилие неприемлемо и не имеет оправданий>
|Журналистские организации выражают возмущение неприемлемым отношением к представителям СМИ в парламенте Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|На форуме <Армия-2021> Россия подписала контракты в сфере обороны с рядом стран, в том числе и Арменией
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АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
11:00-17:00 собственные дома на улицах 5, 6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; адрес 103/1 на улице Давида Бека, прилегающие собственные дома и абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; собственные дома на улице Улнеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2-2б, 2/9 на улице Киевяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), Национальный онкологический центр им. В. А. Фанарджяна МЗ РА, абоненты (не являющиеся жильцами) на Площади Гарегина Нжде, жилой дом 17 на улице Багратуняца и абоненты (не являющиеся жильцами), улицы 1, 2, 10 в кв. “Силикян” и абоненты (не являющиеся жильцами);
11:00-17:00 села Хоронк, Атарбекян; частично квартал “Чаренц” в городе Эчмиадзин;
10:00-16:00 частично села Авшар и Айгаван;
11։00-17։00 села Гегашен, Балаовит, квартал “А” в Джрвеже; частично село Гарни;
10։00-12։00 община Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
11։00-17։00 села Марц, Кариндж, Лорут, Шамут, Атан и Агнидзор.
По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.
Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.
|Глава МИД Армении на встрече с послом США указал важность возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ
|Какие кредиты выдают начинающим предпринимателям?
|Омбудсмен Арцаха: Азербайджан глушит связь на территории Нагорного Карабаха
|Глава МИД Армении и посол России обсудили региональные процессы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Начальник Генштаба Армении и замначальника Объединенного штаба ОДКБ обсудили дальнейшее развитие военной составляющей Организации
|Президент Армении решительно осудил террористические атаки в аэропорту Кабула
|В Ереване находится первый замначальника Объединенного штаба ОДКБ
|СНБ Армении: Вместе с пограничниками ФСБ России ведутся переговоры с азербайджанской стороной об открытии закрытых участков дорог Горис-Воротан и Шурнух-Кармракар
|Правительство Армении выделило примерно 524 тыс долларов США на организацию любительского турнира по велоспорту "Кубок премьер-министра РА"
|С 9 ноября по состоянию на сегодня Армения выделила Арцаху финансирование в размере около 100 млрд драмов
|Экс-депутат: Сюникскую область сейчас отсекают от Армении и никому до этого нет дела
|Глава Минздрава Армении отметила динамику роста желающих вакцинироваться от Ковид-19
|Посольство США в Армении представило детали поездки Линн Трейси в Лори и Тавуш
|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 11 человек
|Никол Пашинян видит положительные импульсы со стороны Турции
|Подобные инциденты могут быть и в будущем: Пашинян о закрытии участка дороги Горис-Капан азербайджанскими ВС
|Постпред Армении в ООН привлек внимание членов Организации на попытки руководства Азербайджана скрыть свою агрессию и преступления против Арцаха
|Российские миротворцы приступили к обеспечению безопасности начала строительства водохранилища в Нагорном Карабахе
|Близ Мартуни произошло землетрясение
|Омбудсмен: из-за действий Азербайджана в селах Сюника серьезно органичен доступ к продуктам питания и предметам первой необходимости
|Арташес Петросян назначен торговым атташе Армении в Китае
|Программа правительства Армении на 2021-2026гг. содержит серьезные риски - Совместное заявление блоков "Айастан" и "Честь имею"
|Глава МИД Армении поздравил новоназначенного коллегу из Ирана
|Признание Алиева: Если бы война продолжилась бы могли столкнуться со сложностями при "освобождении" Карвачара и Бердзора
|Новоназначенный глава МИД Ирана озвучил приоритеты внешней политики страны
|В Армении создан новый специальный армейский корпус
|НС приняло программу правительства: в каком направлении Армения будет развиваться в течение ближайшего 5-летия
|Омбудсмен Армении: Азербайджанские военные перекрыли также и дорогу, ведущую из Гориса до Воротана Сюникской области
|Пашинян назвал количество жертв и пропавших без вести в результате войны в Арцахе
|Минобороны Азербайджана выступило с заявлением в связи с проникновением азербайджанского военнослужащего в один из домов Мартакерта
|Известно имя нового посла Франции в Армении
|Пашинян о критике, спорных территориях и возможном обмене с Азербайджаном анклавами
|Эрдоган заверяет: На Южном Кавказе сформировались условия для долгосрочного мира
|СНБ Арцаха выступил с разъяснениями в связи с задержанием азербайджанского военного в Мартакерте
|Омбудсмен Армении считает грубейшей ошибкой решение вопросов, связанных с госграницей только в военно-политической плоскости
|Защита Сержа Саргсяна готовит иск против Хачатура Сукиасяна
|Туркменистан продолжает обеспечивать электроэнергией регионы Афганистана
|Обеспечивается бесперебойная работа кпп, расположенных на Туркмено-Афганской границе
|Азербайджанские военные перекрыли движение по межгосударственной дороге Горис-Капан
|Минобороны Армении опровергает утверждения азербайджанской стороны
|Министр обороны провел совещание, посвященное старту трехмесячных учебных военно-тренировочных сборов
|Омбудсмен Арцаха: Азербайджанские позиции должны быть отдалены на такое расстояние, чтобы исключить возможность ударов по гражданским поселениям
|Ален Симонян о произошедшем в парламенте: <Насилие неприемлемо и не имеет оправданий>
|Журналистские организации выражают возмущение неприемлемым отношением к представителям СМИ в парламенте Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|На форуме <Армия-2021> Россия подписала контракты в сфере обороны с рядом стран, в том числе и Арменией
|Гендиректор ЮНЕСКО Пашиняну: тесное сотрудничество с Арменией будет еще больше укрепляться в течение вашего второго срока пребывания на этом посту
|В Ереване напомнили Алиеву кто препятствует визиту миссии ЮНЕСКО в регион
|Национальное собрание Армении сегодня в 18:30 соберется на допзаседание
|Оппозиционный депутат Гегам Назарян пострадал в драке, завязавшейся в парламенте Армении
|Отныне советовать вице-премьеру Григоряну будет экс-советница Тиграна Авиняна
|Брат Лилит Макунц назначен помощником вице-премьера Папикяна
|У Армении новый посол в Коста-Рике, Панаме, Никарагуа, Гватемале, Сальвадоре и Белизе
|Джонатан Лакот завершает миссию в Армении и уже получил новое назначение во французском внешнеполитическом ведомстве
|Рафик Машадян освобожден от должности первого зампредседателя Комитета госдоходов
|Никол Пашинян назначил и.о. главы общины Сисиан
|Минобразования и науки РА и Ереванский офис МККК подписали меморандум о взаимопонимании
|За сутки в Армении подтвердилось свыше 600 случаев заражения коронавирусом
|Парламентские фракции <Честь имею> и <Армения> выступили с совместным заявлением в связи с инцидентом в парламенте
|Читать больше
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