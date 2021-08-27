в городе Ереван:

11:00-17:00 собственные дома на улицах 5, 6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; адрес 103/1 на улице Давида Бека, прилегающие собственные дома и абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; собственные дома на улице Улнеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2-2б, 2/9 на улице Киевяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), Национальный онкологический центр им. В. А. Фанарджяна МЗ РА, абоненты (не являющиеся жильцами) на Площади Гарегина Нжде, жилой дом 17 на улице Багратуняца и абоненты (не являющиеся жильцами), улицы 1, 2, 10 в кв. “Силикян” и абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Хоронк, Атарбекян; частично квартал “Чаренц” в городе Эчмиадзин;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично села Авшар и Айгаван;

в Котайкской области:

11։00-17։00 села Гегашен, Балаовит, квартал “А” в Джрвеже; частично село Гарни;

в Гегаркуникской области:

10։00-12։00 община Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11։00-17։00 села Марц, Кариндж, Лорут, Шамут, Атан и Агнидзор.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.