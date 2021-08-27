Пятница, 27 Августа 2021 15:31

АрмИнфо. Министр обороны Армении Аршак Карапетян на встрече с делегацией во главе с первым заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ, генерал-лейтенантом Гасаном Калоевым, находящийся с рабочим визитом в Ереване, представил обстановку безопасности, сформированную вокруг Армении.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РА, в свою очередь Калоев доложил министру обороны РА о задачах планирования совместного оперативного развертывания Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Состоялся обмен мнениями по вопросам принятия решений в рамках ОДКБ и совершенствования механизмов использования коллективных сил.

В рамках визита в Армению первый заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ также ознакомился с вопросами, связанными с боеготовностью армянских подразделений, входящих в состав Сил быстрого реагирования ОДКБ.