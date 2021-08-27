Пятница, 27 Августа 2021 14:54

АрмИнфо. Пограничные войска СНБ РА и пограничники ФСБ России ведут переговоры с азербайджанской стороной об открытии закрытых с 26 августа участков Горис-Воротан и Шурнух-Кармракар межгосударственной дороги Горис-Капан. Об этом сообщает пресс-службе СНБ Армении.

<Государственная пограничная служба Азербайджана передала армянской стороне информацию о нападении на одного из их пограничников. В настоящее время пограничные войска СНБ РА осуществляют оперативно-розыскные мероприятия для проверки информации, предоставленной азербайджанской стороной. Работы по открытию дороги продолжаются>, - говорится в сообщении СНБ РА.

Заметим, что в ночь с 25 на 26 августа азербайджанские военные заблокировали межгосударственную дорогу Горис-Капан, соединяющую Армению с Ираном. Власти Армении судя по заявлениям восприняли это как само собой разумеющееся и не намереваются предпринимать каких-либо действий для защиты собственных интересов и суверенных территорий. Более того, премьер-министр Армении в ходе своего выступления на заседание в правительстве сегодня вдруг стал использовать азербайджанские топонимы армянских территорий. Переговоры при посредничестве России пока не дали желаемых результатов, и дорога остается закрытой.