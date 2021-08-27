Пятница, 27 Августа 2021 13:21

АрмИнфо. Армения окажет очередное финансовое содействие Арцаху в размере около 13,4 млрд драмов. Соответствующее решение 27 августа принято на заседание правительства РА.

Как заявил министр финансов Армении Тигран Хачатрян, представляя документ, 1,2 млрд драмов будет направлено на покрытие коммунальных расходов жителей Арцаха за июль месяц с.г. (1,204,550.0 тыс драмов будет выделено правительству Республики Арцах на основе договора дарения-ред.).

Сумма в размере примерно 12,2 млрд драмов будет выделена правительству Арцаха в рамках межгосударственного кредита по процентной ставке в 0,001% годовых, со сроком погашения до 1 января 2025 года. В частности, средства в размере 12,221,529,100 драмов будут направлены на финансирование июльских выплат пенсий, пособий, заработной платы арцахцев и расходов системы здравоохранения.

Как сообщил премьер-министра Армении Никол Пашинян, с 9 ноября по состоянию на сегодня на финансирование 14 программ РА выделила примерно 100 млрд драмов.