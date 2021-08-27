|Глава МИД Армении на встрече с послом США указал важность возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ
|Какие кредиты выдают начинающим предпринимателям?
|Омбудсмен Арцаха: Азербайджан глушит связь на территории Нагорного Карабаха
|Глава МИД Армении и посол России обсудили региональные процессы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Начальник Генштаба Армении и замначальника Объединенного штаба ОДКБ обсудили дальнейшее развитие военной составляющей Организации
|Президент Армении решительно осудил террористические атаки в аэропорту Кабула
|В Ереване находится первый замначальника Объединенного штаба ОДКБ
|СНБ Армении: Вместе с пограничниками ФСБ России ведутся переговоры с азербайджанской стороной об открытии закрытых участков дорог Горис-Воротан и Шурнух-Кармракар
|Правительство Армении выделило примерно 524 тыс долларов США на организацию любительского турнира по велоспорту "Кубок премьер-министра РА"
|С 9 ноября по состоянию на сегодня Армения выделила Арцаху финансирование в размере около 100 млрд драмов
|Экс-депутат: Сюникскую область сейчас отсекают от Армении и никому до этого нет дела
|Глава Минздрава Армении отметила динамику роста желающих вакцинироваться от Ковид-19
|Посольство США в Армении представило детали поездки Линн Трейси в Лори и Тавуш
|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 11 человек
|Никол Пашинян видит положительные импульсы со стороны Турции
|Подобные инциденты могут быть и в будущем: Пашинян о закрытии участка дороги Горис-Капан азербайджанскими ВС
|Постпред Армении в ООН привлек внимание членов Организации на попытки руководства Азербайджана скрыть свою агрессию и преступления против Арцаха
|Российские миротворцы приступили к обеспечению безопасности начала строительства водохранилища в Нагорном Карабахе
|Близ Мартуни произошло землетрясение
|Омбудсмен: из-за действий Азербайджана в селах Сюника серьезно органичен доступ к продуктам питания и предметам первой необходимости
|Арташес Петросян назначен торговым атташе Армении в Китае
|Программа правительства Армении на 2021-2026гг. содержит серьезные риски - Совместное заявление блоков "Айастан" и "Честь имею"
|Глава МИД Армении поздравил новоназначенного коллегу из Ирана
|Признание Алиева: Если бы война продолжилась бы могли столкнуться со сложностями при "освобождении" Карвачара и Бердзора
|Новоназначенный глава МИД Ирана озвучил приоритеты внешней политики страны
|В Армении создан новый специальный армейский корпус
|НС приняло программу правительства: в каком направлении Армения будет развиваться в течение ближайшего 5-летия
|Омбудсмен Армении: Азербайджанские военные перекрыли также и дорогу, ведущую из Гориса до Воротана Сюникской области
|Пашинян назвал количество жертв и пропавших без вести в результате войны в Арцахе
|Минобороны Азербайджана выступило с заявлением в связи с проникновением азербайджанского военнослужащего в один из домов Мартакерта
|Известно имя нового посла Франции в Армении
|Пашинян о критике, спорных территориях и возможном обмене с Азербайджаном анклавами
|Эрдоган заверяет: На Южном Кавказе сформировались условия для долгосрочного мира
|СНБ Арцаха выступил с разъяснениями в связи с задержанием азербайджанского военного в Мартакерте
|Омбудсмен Армении считает грубейшей ошибкой решение вопросов, связанных с госграницей только в военно-политической плоскости
|Защита Сержа Саргсяна готовит иск против Хачатура Сукиасяна
|Туркменистан продолжает обеспечивать электроэнергией регионы Афганистана
|Обеспечивается бесперебойная работа кпп, расположенных на Туркмено-Афганской границе
|Азербайджанские военные перекрыли движение по межгосударственной дороге Горис-Капан
|Минобороны Армении опровергает утверждения азербайджанской стороны
|Министр обороны провел совещание, посвященное старту трехмесячных учебных военно-тренировочных сборов
|Омбудсмен Арцаха: Азербайджанские позиции должны быть отдалены на такое расстояние, чтобы исключить возможность ударов по гражданским поселениям
|Ален Симонян о произошедшем в парламенте: <Насилие неприемлемо и не имеет оправданий>
|Журналистские организации выражают возмущение неприемлемым отношением к представителям СМИ в парламенте Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|На форуме <Армия-2021> Россия подписала контракты в сфере обороны с рядом стран, в том числе и Арменией
|Гендиректор ЮНЕСКО Пашиняну: тесное сотрудничество с Арменией будет еще больше укрепляться в течение вашего второго срока пребывания на этом посту
|В Ереване напомнили Алиеву кто препятствует визиту миссии ЮНЕСКО в регион
|Национальное собрание Армении сегодня в 18:30 соберется на допзаседание
|Оппозиционный депутат Гегам Назарян пострадал в драке, завязавшейся в парламенте Армении
|Отныне советовать вице-премьеру Григоряну будет экс-советница Тиграна Авиняна
|Брат Лилит Макунц назначен помощником вице-премьера Папикяна
|У Армении новый посол в Коста-Рике, Панаме, Никарагуа, Гватемале, Сальвадоре и Белизе
|Джонатан Лакот завершает миссию в Армении и уже получил новое назначение во французском внешнеполитическом ведомстве
|Рафик Машадян освобожден от должности первого зампредседателя Комитета госдоходов
|Никол Пашинян назначил и.о. главы общины Сисиан
|Минобразования и науки РА и Ереванский офис МККК подписали меморандум о взаимопонимании
|За сутки в Армении подтвердилось свыше 600 случаев заражения коронавирусом
|Парламентские фракции <Честь имею> и <Армения> выступили с совместным заявлением в связи с инцидентом в парламенте
|Читать больше
АрмИнфо. Армения окажет очередное финансовое содействие Арцаху в размере около 13,4 млрд драмов. Соответствующее решение 27 августа принято на заседание правительства РА.
Как заявил министр финансов Армении Тигран Хачатрян, представляя документ, 1,2 млрд драмов будет направлено на покрытие коммунальных расходов жителей Арцаха за июль месяц с.г. (1,204,550.0 тыс драмов будет выделено правительству Республики Арцах на основе договора дарения-ред.).
Сумма в размере примерно 12,2 млрд драмов будет выделена правительству Арцаха в рамках межгосударственного кредита по процентной ставке в 0,001% годовых, со сроком погашения до 1 января 2025 года. В частности, средства в размере 12,221,529,100 драмов будут направлены на финансирование июльских выплат пенсий, пособий, заработной платы арцахцев и расходов системы здравоохранения.
Как сообщил премьер-министра Армении Никол Пашинян, с 9 ноября по состоянию на сегодня на финансирование 14 программ РА выделила примерно 100 млрд драмов.
|Глава МИД Армении на встрече с послом США указал важность возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ
|Какие кредиты выдают начинающим предпринимателям?
|Омбудсмен Арцаха: Азербайджан глушит связь на территории Нагорного Карабаха
|Глава МИД Армении и посол России обсудили региональные процессы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Начальник Генштаба Армении и замначальника Объединенного штаба ОДКБ обсудили дальнейшее развитие военной составляющей Организации
|Президент Армении решительно осудил террористические атаки в аэропорту Кабула
|В Ереване находится первый замначальника Объединенного штаба ОДКБ
|СНБ Армении: Вместе с пограничниками ФСБ России ведутся переговоры с азербайджанской стороной об открытии закрытых участков дорог Горис-Воротан и Шурнух-Кармракар
|Правительство Армении выделило примерно 524 тыс долларов США на организацию любительского турнира по велоспорту "Кубок премьер-министра РА"
|С 9 ноября по состоянию на сегодня Армения выделила Арцаху финансирование в размере около 100 млрд драмов
|Экс-депутат: Сюникскую область сейчас отсекают от Армении и никому до этого нет дела
|Глава Минздрава Армении отметила динамику роста желающих вакцинироваться от Ковид-19
|Посольство США в Армении представило детали поездки Линн Трейси в Лори и Тавуш
|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 11 человек
|Никол Пашинян видит положительные импульсы со стороны Турции
|Подобные инциденты могут быть и в будущем: Пашинян о закрытии участка дороги Горис-Капан азербайджанскими ВС
|Постпред Армении в ООН привлек внимание членов Организации на попытки руководства Азербайджана скрыть свою агрессию и преступления против Арцаха
|Российские миротворцы приступили к обеспечению безопасности начала строительства водохранилища в Нагорном Карабахе
|Близ Мартуни произошло землетрясение
|Омбудсмен: из-за действий Азербайджана в селах Сюника серьезно органичен доступ к продуктам питания и предметам первой необходимости
|Арташес Петросян назначен торговым атташе Армении в Китае
|Программа правительства Армении на 2021-2026гг. содержит серьезные риски - Совместное заявление блоков "Айастан" и "Честь имею"
|Глава МИД Армении поздравил новоназначенного коллегу из Ирана
|Признание Алиева: Если бы война продолжилась бы могли столкнуться со сложностями при "освобождении" Карвачара и Бердзора
|Новоназначенный глава МИД Ирана озвучил приоритеты внешней политики страны
|В Армении создан новый специальный армейский корпус
|НС приняло программу правительства: в каком направлении Армения будет развиваться в течение ближайшего 5-летия
|Омбудсмен Армении: Азербайджанские военные перекрыли также и дорогу, ведущую из Гориса до Воротана Сюникской области
|Пашинян назвал количество жертв и пропавших без вести в результате войны в Арцахе
|Минобороны Азербайджана выступило с заявлением в связи с проникновением азербайджанского военнослужащего в один из домов Мартакерта
|Известно имя нового посла Франции в Армении
|Пашинян о критике, спорных территориях и возможном обмене с Азербайджаном анклавами
|Эрдоган заверяет: На Южном Кавказе сформировались условия для долгосрочного мира
|СНБ Арцаха выступил с разъяснениями в связи с задержанием азербайджанского военного в Мартакерте
|Омбудсмен Армении считает грубейшей ошибкой решение вопросов, связанных с госграницей только в военно-политической плоскости
|Защита Сержа Саргсяна готовит иск против Хачатура Сукиасяна
|Туркменистан продолжает обеспечивать электроэнергией регионы Афганистана
|Обеспечивается бесперебойная работа кпп, расположенных на Туркмено-Афганской границе
|Азербайджанские военные перекрыли движение по межгосударственной дороге Горис-Капан
|Минобороны Армении опровергает утверждения азербайджанской стороны
|Министр обороны провел совещание, посвященное старту трехмесячных учебных военно-тренировочных сборов
|Омбудсмен Арцаха: Азербайджанские позиции должны быть отдалены на такое расстояние, чтобы исключить возможность ударов по гражданским поселениям
|Ален Симонян о произошедшем в парламенте: <Насилие неприемлемо и не имеет оправданий>
|Журналистские организации выражают возмущение неприемлемым отношением к представителям СМИ в парламенте Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|На форуме <Армия-2021> Россия подписала контракты в сфере обороны с рядом стран, в том числе и Арменией
|Гендиректор ЮНЕСКО Пашиняну: тесное сотрудничество с Арменией будет еще больше укрепляться в течение вашего второго срока пребывания на этом посту
|В Ереване напомнили Алиеву кто препятствует визиту миссии ЮНЕСКО в регион
|Национальное собрание Армении сегодня в 18:30 соберется на допзаседание
|Оппозиционный депутат Гегам Назарян пострадал в драке, завязавшейся в парламенте Армении
|Отныне советовать вице-премьеру Григоряну будет экс-советница Тиграна Авиняна
|Брат Лилит Макунц назначен помощником вице-премьера Папикяна
|У Армении новый посол в Коста-Рике, Панаме, Никарагуа, Гватемале, Сальвадоре и Белизе
|Джонатан Лакот завершает миссию в Армении и уже получил новое назначение во французском внешнеполитическом ведомстве
|Рафик Машадян освобожден от должности первого зампредседателя Комитета госдоходов
|Никол Пашинян назначил и.о. главы общины Сисиан
|Минобразования и науки РА и Ереванский офис МККК подписали меморандум о взаимопонимании
|За сутки в Армении подтвердилось свыше 600 случаев заражения коронавирусом
|Парламентские фракции <Честь имею> и <Армения> выступили с совместным заявлением в связи с инцидентом в парламенте
|Читать больше
|Политик: Алиев собственноручно указывает Армении приоритетные направления противодействия своим шагам
|Прогноз: Пашинян очень медленно и осторожно ведет Армению на Запад
|Политик: Набрать 54% Пашиняну помогли Кочарян с Саргсяном
|Дипломат: Необходима идея по реализации национальных, государственных интересов Армении
|Прогноз: Армения вновь обретет место в системе геополитических координат
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности