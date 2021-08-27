Пятница, 27 Августа 2021 13:20

АрмИнфо. Сюникскую область сейчас отсекают от Армении и никому до этого нет дела, убеждена депутат седьмого созыва парламента РА Наира Зограбян.

<Второй день подряд вооруженные силы Азербайджана перекрыли армянскую межгосударственную дорогу из Гориса в Капан, в результате чего несколько сел оказались практически полностью отрезанными от других населенных пунктов страны: Воротан, Шурнух, Бардзраван, один район села Нор Араджадзор>, - отметила Зограбян, добавив, что российские миротворцы везут в эти села хлеб и продукты на своих машинах.

Она также обратила внимание н вчерашнее заявление президента Азербайджана в адрес Армении. <Вчера Алиев заявил, что Армения больше не является суверенным государством и не может обеспечить безопасность своих границ. Естественно, Алиеву никто не ответил, вероятно, согласившись с ним.

На данный момент вся нагрузка легла на трассу Татев-Капан в Сюнике и грузоперевозки из Ирана в Армению и обратно придется осуществлять по дороге через Татев, где многочисленные повороты, которые просто невозможно преодолевать большегрузам.

Фактически, Азербайджан вчерашней провокацией перерезал главную магистраль Армения-Иран, и это никого не интересует.

Сюник потихоньку отсекают, в нескольких селах уже гуманитарная катастрофа, хлеб привозят российские миротворцы, одна из главных автомобильных артерий Армении <захвачена>, и мы все мирно смотрим на конец государства>, - отметила она.

В свою очередь депутат 8-ого созыва от блока <Честь имею> выразил убеждение, что главная цель агрессии Азербайджана - получить коридор из Армении, причем ни в одном направлении. <Фактически, сейчас Азербайджан применяет тактические действия, но в стратегических целях

- для них главное заполучить ось из самой южной части Армении.

Направление Мегри и Агарак с точки зрения безопасности сегодня, как никогда, является для нас решающим, где есть необходимость провести большой объем работы. Необходимы кардинальные изменения в прежних подходах>, - отметил он.

Заметим, что ночью 25 августа азербайджанские военные заблокировали межгосударственную дорогу Горис-Капан, соединяющую Армению с Ираном. Власти Армении судя по заявлениям восприняли это как само собой разумеющееся и не намереваются предпринимать каких-либо действий для защиты собственных интересов и суверенных территорий. Более того, премьер- министр Армении в ходе своего выступления на заседание в правительстве сегодня вдруг стал использовать азербайджанские топонимы армянских территорий. Переговоры при посредничестве России пока не дали желаемых результатов, и дорога остается закрытой.