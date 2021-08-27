Пятница, 27 Августа 2021 12:29

АрмИнфо. По состоянию на 27 августа в Армении сделаны 267 504 прививок, только накануне - вакцинированы 7114 человек, сообщила министра здравоохранения РА Анаит Аванесян на заседании правительства.

Министр отметила динамику роста желающих вакцинироваться - более 7 тыс. человек за сутки. При этом, по ее словам, показатель будет расти, поскольку с 1 октября вступает в силу требование о вакцинации в отношении сотрудников хозсубъектов, иначе они будут обязаны предъявлять результаты ПЦР-тестов дважды в месяц.

Как отметила министр, система здравоохранения способна развернуть около 2 700 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Сейчас выделено 1500 коек, 1143 - уже заняты. Вместе с тем, по ее словам, в Армении активно распространяется дельта-штамм (индийский штамм).