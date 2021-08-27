Пятница, 27 Августа 2021 12:14

АрмИнфо. Посол США в Армении Линн Трейси 24-26 августа посетила Лорийскую и Тавушскую области РА.

Согласно сообщению посольства США, в программу поездки входили посещения нескольких пунктов, где проводятся работы при поддержке правительства США. Посол Трейси приветствовала возможность поговорить с местными чиновниками за пределами Еревана, встретиться с местными партнерами по оказанию помощи и услышать мнение армянских общин за пределами столицы.

<Ереван как столица чрезвычайно важен, но Армения - это гораздо больше, чем один город. Мы гордимся нашим партнерством с правительством и народом Армении. Путешествие за пределы Еревана - отличный способ сохранить связи, завязать новые контакты, углубить наше понимание богатой истории и культуры Армении и улучшить наше понимание проблем, с которыми сегодня сталкиваются армяне>, - сказала она.

По пути в Лори посол Трейси остановилась в Тавуше, чтобы встретиться с новоназначенным губернатором Айком Галумяном и посетить сельскохозяйственный бизнес в Ачаджуре, поддерживаемый USAID.

Находясь в Лори, посол Трейси, к которой присоединились губернатор Лорийской области Арам Хачатрян и заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Карен Трчунян, посетили монастырь Санаин и объявили о предоставлении дополнительных финансовых средств в размере 192 000 долларов США через Фонд послов по сохранению культурного наследия для завершения сохранение восточной части монастырского комплекса Санаин (Гробница князей Захариди и Гробница князей Аргутинских-Долгоруких). В 2019 году посольство США выделило начальные 100 000 долларов на восстановление и сохранение трех отдельных памятников в монастырском комплексе Санаин (церковь Св. Акопа, Мемориал-хачкар Григора Тутеорди и церковь Св. Арутюна).

В Дсехе она побывала в доме-музее Ованеса Туманяна. Послу Трейси было приятно узнать о жизни и творчестве этого замечательного писателя.

Посол Трейси также посетила Алаверди и побывала на предприятии по переработке молока, поддерживаемое USAID. Она встретилась с социальными работниками и уязвимыми семьями в Туманяне и с молодежью в Маргаховите.