Пятница, 27 Августа 2021 12:10

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 6 383 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 522 граждан (8,1%), при этом выздоровело 359 человек, скончалось - 11.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 27 августа фактическое лечение получает 8 721 человек.

Кроме того, за вчерашний день был зарегистрирован 1 случай, когда у пациента диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1 151 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении было зарегистрировано в общем счете 240 261 случай заражения коронавирусом (15,8%), при этом выздоровело 225 593 человека (93,8%), количество летальных исходов достигло 4796 (1,9%). В общей сложности в Армении провели 1 517 486 тестов на коронавирус.-