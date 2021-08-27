Пятница, 27 Августа 2021 12:06

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян видит положительные импульсы со стороны Турции.

"Есть определенные публичные положительные импульсы со стороны Турции. Мы эти импульсы оценим и на эти положительные импульсы ответим положительным импульсом", - заявил он 27 августа перед заседанием исполнительного органа, касаясь темы установления мира в регионе.

Накануне обращаясь к послам ряда стран в восточной провинции Битлис, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в регионе Южного Кавказа сформировались условия для долгосрочного мира. "С завершением "оккупации Нагорного Карабаха", в регионе сформировались условия для долгосрочного мира. Если Армения воспользуется этим шансом, то и мы предпримем необходимые шаги", - сказал он.