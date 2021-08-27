Пятница, 27 Августа 2021 11:58

АрмИнфо. Поведение Азербайджана свидетельствуют, что подобные инциденты могут быть и в будущем, поэтому наши службы должны быть на стороже, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 августа перед заседанием исполнительного органа, касаясь закрытия участка дороги Горис-Капан азербайджанскими ВС.

Пашинян выразил надежду на то, что ситуация с закрытием основной дороги, ведущей в Сюникскую область, разрешится как можно скорее. "Действия азербайджанских ВС, противоречат трехсторонним договоренностям, достигнутым в прошлом году между Арменией, Россией и Азербайджаном. В политическом смысле, для меня очевидно, что акция направлена против предложенной нами повестки мира и его дискредитации. Поведение Азербайджана свидетельствуют, что подобные инциденты могут быть и в будущем, поэтому наши службы должны быть на стороже", - заявил он.

С другой стороны, как указал Пашинян, Армении надо запастись "крепкими нервами" и продолжить развивать повестку мира. "Ситуация с дорогами Сюника для нас не была непредсказуема и за этот период мы работали над созданием новых инфраструктур", - заявил он, отметив, что открытие дорог "может стать очень хорошим символом для региональной безопасности".

Глава правительства напомнил, что, по утверждению азербайджанской стороны, армянские военнослужащие, которые несли дежурство у дороги, нанесли ножевые ранения азербайджанскому военному. "Наши предварительные проверки показали, что Армения никак не связана с этим инцидентом. Если у азербайджанской стороны есть конкретные сведения, то мы готовы к трехстороннему расследованию с участием Армении, России и Азербайджана", - добавил Пашинян.

Глава правительства призвал ответственные структуры ускорить строительство объездных дорог в Сюникской области. Он поручил до конца года завершить строительство дороги из Сисиана в Капан через Татев (участок Татев - Агвани - Капан).