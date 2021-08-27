Пятница, 27 Августа 2021 11:03

АрмИнфо. Постоянный представитель Армении Организации Объединенных Наций Мгер Маркарян направил письмо на имя Генсека ООН, которое вошло в оборот в качестве официального документа Генассамблеи и Совбеза. В нем Маркарян привлек внимание членов Организации на попытки высшего руководства Азербайджана скрыть свою агрессию и преступления против Арцаха с помощью ложных трактовок статьи 51 Устава ООН (право на индивидуальную или коллективную самооборону). Об этом сообщает пресс-служба представительства Армении в ООН.

Касаясь слов ненависти и воинственной риторики, которая периодически звучит со стороны азербайджанских властей, посол Маркарян отмечает, что в интервью от 14 августа он (Алиев - ред.) признает, что именно Баку начал войну в сентябре 2020, пытаясь решить в свою пользу конфликт в Нагорном Карабахе.

<Таким образом подтверждаются очевидные нарушения международных обязательств, развязывание войны в условиях пандемии, попрание призыва генсека ООН прекратить военные действия на фоне всемирного кризиса здравоохранения>, - отметил Маркарян.