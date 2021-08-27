Пятница, 27 Августа 2021 11:00

АрмИнфо. Военнослужащие российского миротворческого контингента приступили к обеспечению безопасности вновь строящегося водохранилища для нужд населения и промышленности Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба МО России.

<Данный объект находится вблизи линии разграничения в связи с чем необходимо присутствие российского миротворческого контингента>, - сказал представитель российского миротворческого контингента Алексей Колесников.

Специалисты гидротехники приступили к инженерным работам по созданию искусственного водоема вблизи линии разграничения в Мардакердском районе.

<Здесь мы проводим работы по складированию артезианской воды и в этих целях мы обратились к командованию миротворческого контингента для обеспечения безопасности. Командование миротворческого контингента предоставило нам подразделение, которое в данный момент обеспечивает безопасность физическую и безопасность проводимых нами работ. Мы благодарны миротворческому контингенту за своевременное оказание содействия>, - сказал представитель горнодобывающего предприятия Адам Григорян.

Работы по строительству водохранилища для хранения запасов подземного и надземного стоков пресных вод планируются завершить к концу текущего года.

Заметим, что в этом году жители Степанакерта столкнулись с проблемой дефицита воды. Власти республики это обуславливают климатическими условиями. Согласно их заявлению, это произошло из-за жары, которая привела к обмелению рек и сокращению воды в водохранилищах.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.