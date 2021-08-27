Пятница, 27 Августа 2021 10:59

АрмИнфо. В 23 км на восток от города Мартуни Гегаркуникской области РА произошло землетрясение магнитудой в 3,3 балла.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, сейсмические службы республики зафиксировали толчки в 22:29 по местному времени 26 августа. Очаг залегал на глубине 10 км, в эпицентре сила толчков составила 4-5 баллов.

Толчки силой в 3 балла ощущались в городах Мартуни Гегаркуникской области и Абовян Котайкской области, и в Ереване - 2 балла.