Четверг, 26 Августа 2021 20:25

АрмИнфо. В связи с преступными действиями азербайджанских военнослужащих серьезно ограничено свободное передвижение гражданского населения в селах Сюникской области. Об этом на своей странице в Facebook 26 августа написал омбудсмен Армении Арман Татоян.

"В частности, связь сел Шурнух, Воротан, Бардзраван (Горис), села Нор Араджадзор (Капан) с другими населенными пунктами Сюникской области Армении существенно ограничена из-за незаконного блокирования азербайджанскими военнослужащими на двух участках межгосударственной дороги Горис-Капан.

В связи с преступными действиями азербайджанских военнослужащих свободное передвижение гражданского населения (детей, женщин, пожилых людей) в селах серьезно ограничено.

В селах крайне ограничен доступ к продуктам питания, к предметам первой необходимости и к медицинским услугам, люди подвергаются реальной опасности.

Незаменима роль пограничников СНБ Армении в деле обеспечения безопасности гражданского населения в селах и предоставления им помощи.

Все эти факты были подтверждены сигналами и проверками, проведенными центральным аппаратом в Ереване и региональными подразделениями в Сюнике аппарата Защитника прав человека.

Азербайджанские военнослужащие должны немедленно разблокировать дорогу, прекратить массовые нарушения прав людей, гражданского населения", - написал он.