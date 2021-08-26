Четверг, 26 Августа 2021 19:44

АрмИнфо. Программа правительства Армении на 2021-2026гг. содержит серьезные риски. Об этом говорится в совместном заявлении оппозиционных блоков "Айастан" ("Армения"-ред.) и "Честь имею".

Сегодня ранее Национальное Собрание приняло программу Правительства Армении. "За" принятие программы проголосовало 70 депутатов, проголосовавших "против" и "воздержавшихся" не было. Оппозиционные фракции - "Айастан" и "Честь имею" не приняли участие в голосовании, покинув зал заседаний.

Оппозиционные фракции в совместном заявлении отметили, что 24-26 августа в Национальном собрании обсуждалась и "правящей силой была принята так называемая правительственная программа, которая не содержала практических решений существующих экстренных проблем, более того, содержала серьезные риски". "В ходе обсуждения был поднят ряд вопросов, вызывающих общественное беспокойство, на которые в основном власти давали ложные, манипулятивные или уклончивые ответы.

Более того, 25 августа имело место запланированное правящей группировкой откровенное хулиганство в отношении депутатов оппозиционной фракции.

Отметим, что компетентный орган, обязанный предотвратить хулиганские выходки, сознательно с опозданием принял меры по их пресечению. Потасовка произошла со стороны правящей силы во время обмена мнениями с целью еще раз установить диктаторский режим даже в парламенте. Ознакомившись с распространенным в Генпрокуратуре сообщением, отметим, что, как и раньше, так и в этом случае ни один представитель правящей группировки не подвергся каким-либо штрафам или уголовной ответственности.

Стоит отметить, что в документе, который должен быть государственной программой, буквально говорилось, что суды, прокуратура и следственные органы "должны обеспечить для правительства выполнение полученного от народа мандата", иными словами, отмена независимости правоохранительных органов является программным положением.

Зафиксируем, что это правительство во главе с Николом Пашиняном несет всю ответственность за нынешнее очередное позорное состояние межгосударственной дороги в Сюнике, а также за наглое, уголовно преследуемое деяние с возможными бедственными последствиями, происшедший в Национальном Собрании", - отметили авторы заявления.

Напомним, что 18 августа правительство одобрило программу своей деятельности на будущее 5-летие, в котором зафиксировало ряд целей. Программа состоит из 6 разделов: безопасность и внешняя политика, экономика, развитие инфраструктур, развитие человеческого капитала, право и правосудие, институциональное развитие. Долумент был представлен парламенту 24 августа.