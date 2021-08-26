Четверг, 26 Августа 2021 17:39

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев признался, что прекращение боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта Азербайджаном было разумным шагом. <В ночь на 10 ноября Армения подписала акт о капитуляции, и война завершилась.

Прекращение нами войны было абсолютно разумным. Если бы война продолжилась, мы понесли бы больше потерь. Мы бы могли столкнуться со сложностями при освобождении Карвачарского (Кельбаджарского)и Бердзорского (Лачинского) районов.

Естественный климат этого региона, горы могли бы стать для нас проблемой. Также приближалась зима>, - признался Алиев на церемонии передачи квартир семья погибших азербайджанских военных.