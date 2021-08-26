Четверг, 26 Августа 2021 14:41

АрмИнфо. Новоназначенный глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. озвучил приоритеты внешней политики страны, после утверждения Кабмина.

<Для меня большая честь представлять великую иранскую нацию на международной арене, заручившись поддержкой парламента страны>, - написал новый глава иранской дипломатии, сменивший на этом посту Мохаммеда Джавада Зарифа.

Комментируя внешнеполитические приоритеты Ирана, Абдоллахиян заявил, что новое правительство полно решимости проводить сбалансированную, активную и разумную дипломатию, основанную на принципах достоинства, рациональности и здравого смысла. <Соседи и Азия - приоритеты номер один для Ирана>, - сказал новый глава МИД.

Ранее, после пятидневных обсуждений в парламенте 18 из 19 кандидатов, предложенных президентом Ирана Эбрахимом Раиси в состав нового правительства, получили вотум доверия в парламенте.

Абдоллахиян был в среду утвержден Меджлисом (парламентом) Ирана в качестве главы МИД 270 голосами <за> из 286 депутатов.

В своем выступлении в парламенте 22 августа Абдоллахиян заявил, что новое правительство будут работать над нейтрализацией санкций, однако не сделает ядерную сделку центром внешней политики.

Абдоллахиян занимал пост посла в Бахрейне во время правления экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Позже во время президентства Ахмадинежада и Хасана Рухани занимал пост заместителя министра иностранных дел и курировал делами в арабских и африканских странах.

Новый глава МИД известен также своей близостью к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и удаленностью от Запада, в отличие от своего предшественника Зарифа.