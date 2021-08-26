Четверг, 26 Августа 2021 13:14

АрмИнфо. Азербайджанские вооруженные служащие некоторое время назад закрыли также и дорогу, ведущую из Гориса до Воротана Сюникской области Республики Армения, сообщил Омбудсмен РА Арман Татоян, также приложив фотографию с изображением сестности, о которой идет речь.

По его словам, этот факт был подтвержден проверкой жалоб, представленных Защитнику прав человека.

<Это межгосударственная дорога, которая обеспечивает нормальное передвижение гражданского населения Республики Армения и напрямую связана с нормальной жизнью людей.

Эти преступные действия азербайджанских вооруженных служащих нарушают право людей на свободное передвижение и полностью подрывают нормальную жизнь людей. Само их присутствие на данных дорогах - нарушение право людей на жизнь и других международно гарантированных жизненно важных прав.

Передвижение людей прекращено также и по данному участку после закрытия межгосударственной дороги у села Давид Бек Капанской общины (участок Шурнух-Кармракар) со стороны азербайджанских вооруженных служащих прошлой ночью около 23:00>, - написал Защитник прав человека Армении.