Четверг, 26 Августа 2021 13:13

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 августа на заседании правительства в своём заключительном выступлении по обсуждению программы кабмина на 2021-2026гг. заявил, что число жертв 44-дневной Арцахской войны с армянской стороны составляет 3777 человек, из них 3702 военнослужащих и 75 гражданских лиц, местонахождение 243 военнослужащих неизвестно.

Напомним, что 24 августа на заседании парламента, в ходе представления программы правительства на будущее 5-летие, Пашинян заявил, что в ходе 44-дневной войны в Арцахе погибли 3773 армянских военнослужащих, 243 пропали без вести.

"Я проинформирован, что замначальника ГШ ВС Армении на встрече с фракциями представил иные данные", -заявил премьер. Он заверил, что власти не намерены скрывать реальные данные и, если, сегодня он озвучивает другую цифру, то это связано с тем, что за этот период были проведены новые ДНК-идентификации. "Я публикую цифры, подтвержденные свидетельствами о смерти", - добавил Пашинян, попросив замглавы ГШ письменно доложить и обосновать приведенные им данные.