Четверг, 26 Августа 2021 13:04

АрмИнфо. Минобороны Азербайджана выступило с заявлением в связи с проникновением азербайджанского военнослужащего в один из домов в городе Мартакерт Нагорного Карабаха.

<Военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии солдат Бабаев Джамиль Натиг оглу самовольно покинул психиатрическое отделение Гянджинского госпиталя. В отношении Бабаева возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Предположительно азербайджанский военнослужащий перешел на территорию, подконтрольную российским миротворцам>,- говорится в сообщении МО АР.

Как ранее сообщало АрмИнфо, СНБ Арцаха проинформировала, что благодаря бдительности граждан, 25 августа этого года в городе Мартакерт, в доме на улице Терьяна был обнаружен военнослужащий ВС Азербайджана Джамиль Бабаев. <В тот же день его доставили в СНБ Арцаха. Возбуждено уголовное дело в связи с незаконном пересечении государственной границы Арцаха с угрозой убийством несовершеннолетних жителей указанного дома и в шпионаже. Бабаев арестован, ведется следствие. Дополнительная информация об обстоятельствах этого дела будет предоставлена в ближайшее время>, - отмечается в сообщении СНБ.