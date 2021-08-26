Четверг, 26 Августа 2021 12:21

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 августа на заседании правительства в своём заключительном выступлении по обсуждению программы кабмина на 2021-2026гг. "пожелал раз и навсегда закрыть тему, о якобы наличии договорённостей за спиной народа".

Напомним, что участок Кармракар-Шурнух автомагистрали Капан-Горис был перекрыт азербайджанскими военными около 23:00 25-го августа. Транспортные средства, находившиеся поблизости, были эвакуированы. Служба нацбезопасности Армении сообщила, что ведутся работы по восстановлению движения на автотрассе. Сегодня депутат от блока "Армения" Анна Григорян заметила, что эту дорогу за спиной всех врагу сдали нынешние власти, подписав отдельный меморандум, заявив, что таким образом обеспечат безопасность Сюника, а лидер фракции Сейран Оганян заявил, что политика властей по разблокировке коммуникаций приведет к полной блокаде Армении. Глава фракции "Честь имею" Артур Ванецян, в свою очередь, напомнив слова министра обороны о том, что при нарушении хотя бы одного сантиметра суверенной территории Армении, будет применена сила и врага отбросят, попросил Пашиняна пояснить, каким документом регулируется межгосударственная дорога Горис-Капан. По его словам, вражеская страна перекрыла межгосударственную дорогу, и неизвестно, отрезан Сюник от других областей Армении или нет. "Безопасность нашей страны находится под серьезной угрозой", - констатировал Артур Ванецян.

Коснувшись данных обвинений, Пашинян, в первую очередь, указал на то, что его визави не имеют ничего общего с народом Сюника, следовательно - не имеют право говорить от их имени. Затем он пожелал раз и навсегда закрыть тему, о якобы наличии договорённостей за спиной народа.

Он напомнил о своем послании от 19 декабря 2020 года, в ходе которого говорил о проблемах на участке Горис-Капан и о том, что принято политическое решение, в связи с этим. Затем МО РА выступило с заявлением о том, что в соответствии с достигнутым соглашением, на участке дороги Горис - Давид Бек для обеспечения бесперебойного движения будут размещены российские пограничные войска. "Безопасность участка трассы Горис - Капан в 21 км, который приходится на спорную территорию, будут обеспечивать российские пограничники, отмечали в МО", - напомнил премьер. Как указал Пашинян, действия азербайджанских ВС, противоречат трехсторонним договоренностям, достигнутым в прошлом году между Арменией, Россией и Азербайджаном.

При этом он опровергнул заявление азербайджанской стороны о том, что причина закрытия дороги в том, что, якобы, двое армянских военнослужащих напали на азербайджанского военнослужащего и нанесли ему удар штыком. "Эта информация не соответствует действительности. Если азербайджанская сторона владеет, аргументированно, такой информацией, пусть передаст нам, чтобы мы расследовали произошедшее", - сказал он.

Глава армянского кабмина заверил, что Сюникская область не оторвана от Армении. Вне зависимости от ситуации, связь с югом Армении не будет утеряна - уже начались активные работы по модернизации трассы Капан-Агвани. Дорога сейчас асфальтируется быстрыми темпами. "Мы предвидели подобную ситуацию и запланировали дорожные работы, чтобы гарантировать бесперебойное движение, работы будут ускорены. В стратегическом смысле строительство дороги Север-Юг решит этот вопрос, но не полностью. Начаты также работы по модернизации дорог Шурнуха и Воротана", - пояснил он.

Пашинян обратился к критике, касающейся формулировки "спорные территории" и темы возможного обмена анклавами. Он в очередной раз напомнил о законе РА "Об административно-территориальном делении" от 2010 года. "Пусть также прояснят, почему транспортный коридор "Север-Юг" был спроектирован в 2010 году в обход Ерасха, Тигранашена и Зангакатуна? Потому что эти вопросы внесли в повестку дня не мы", - указал он.

Вместе с тем, по убеждению главы армянского кабмина, в Армении "по большому счету, нет, не было и не будет внутриполитического кризиса", таким образом, неуместно говорить о преодолении внутриполитического кризиса по итогам парламентских выборов. "Те, кто говорит об этом, надеется на внешний кризис, на фоне которого смогут организовать внутриполитическую атаку, наподобие той, что попытались провести 10 ноября", - заявил он.

Премьер-министр Армении подтвердил намерение властей страны пойти по пути установления мира в регионе. Он категорически опровергнул слухи о том, что повестка делимитации-демаркации границ с Азербайджаном - навязанная Еревану повестка. По его словам, Армения стремится к реализации данной повестки, тем временем Баку всячески старается ее избежать. "Мы будем действовать в рамках повестки установления мира. У нас нет агрессивных намерений в отношении стран регион",- заверил он.

Отметим, что в Национальном Собрании РА продолжается обсуждение программы правительства на 2021-2026 годы, которое стартовало 24 августа. Программа правительства будет поставлена на голосование после выступления премьер-министра.