Четверг, 26 Августа 2021 11:53

АрмИнфо. В регионе Южного Кавказа сформировались условия для долгосрочного мира. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к послам ряда стран в восточной провинции Битлис.

<С завершением <оккупации Нагорного Карабаха>, в регионе сформировались условия для долгосрочного мира. Если Армения воспользуется этим шансом, то и мы предпримем необходимые шаги>, - сказал президент Турции, сообщает агентство Anadolu.

При этом Эрдоган не пояснил о каком мире может идти речь на фоне постоянных провокаций, осуществляемых ВС Азербайджана как на границе Армении, так и Арцаха. Постоянных смертей на передовой, краже скота со стороны азербайджанских военных у местных жителей. А ночью уже стало известно, что ВС Азербайджана незаконно перекрыли дорогу межгосударственного значения Горис-Капан по надуманному предлогу.