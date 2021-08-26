Четверг, 26 Августа 2021 11:37

АрмИнфо. СНБ Арцаха выступил с разъяснениями в связи с задержанием азербайджанского военного в Мартакерте.

Так, в заявлении СНБ Арцаха отмечается, что благодаря бдительности граждан, 25 августа этого года в городе Мартакерт, в доме на улице Терьяна был обнаружен военнослужащий ВС Азербайджана Джамиль Бабаев. <В тот же день его доставили в СНБ Арцаха. Возбуждено уголовное дело в связи с незаконном пересечении государственной границы Арцаха с угрозой убийством несовершеннолетних жителей указанного дома и в шпионаже. Бабаев арестован, ведется следствие. Дополнительная информация об обстоятельствах этого дела будет предоставлена в ближайшее время>, - отмечается в сообщении.

Ранее, СМИ сообщали, что азербайджанский военный проник в один из домов в Мартакерте, где находились только несовершеннолетние дети. <Пригрозив ножом, он отобрал у детей телефон, затем принял душ, покушал, и даже позвонил своим родным из отобранного у детей мобильника. Одному из подростков удалось вызвать полицию, который и задержали азербайджанского военного>, - сообщали СМИ.