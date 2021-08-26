Четверг, 26 Августа 2021 10:51

АрмИнфо. Вопросы, связанные с государственной границей, следует решать не только с военно-политической точки зрения - это грубейшая ошибка. Подобной позиции придерживается Защитник прав человека Арман Татоян.

По его убеждению, таким образом, государство само накладывает на себя ограничения, и может только обращаться к международным военно-политическим инстанциям, становится жертвой геополитических процессов, не может должным образом защитить свое население, его права и свободы.

<Очевидно, что власти Азербайджана только этим пользуются. Действия по удалению азербайджанских военнослужащих из наших сел и дорог должны быть основаны на защите прав человека, конкретного приграничного жителя и использование на этой основе международных и пограничных механизмов (Совет Безопасности ООН по особым границам, Совет ООН по правам человека, Европейский суд по правам человека и т. д.).

Факты нарушений прав человека полностью позволяют обосновывать, что само их присутствие (азербайджанских военных - ред.) является грубым нарушением других международно гарантированных прав на жизнь, свободу передвижения.

Это позволит Правительству, нашему государству широко использовать международные правозащитные механизмы, диверсифицировать эти механизмы и, таким образом, усилить политический и военный компоненты.

Это позволит нам защитить право на жизнь наших военнослужащих. Безопасность - подразумевает не только политический и военный компоненты, это прежде всего права человека, безопасная жизнь приграничного населения>, - подчеркнул Омбудсмен РА.

Отметим, что ночью стало известно, что ВС Азербайджана перекрыли дорогу межгосударственного значения Горис-Капан. Причины данных незаконных действий азербайджанских военных пока не известны. При посредничестве российских миротворцев ведутся переговоры по разрешению ситуации. Первый армейский корпус ВС РА поднят по тревоги первой степени.