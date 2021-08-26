Четверг, 26 Августа 2021 10:34

АрмИнфо. Защита третьего президента Армении готовит иск против депутата парламента РА восьмого созыва от правящей фракции гражданский договор, крупного бизнесмена Хачатура Сукиасяна (в народе более известного под прозвищем Грзо - ред.).

<В связи с очевидными клеветническими заявлениями, сделанными депутатом Хачатуром Сукиасяном в парламенте в адрес третьего президента РА Сержа Саргсяна, мной готовится иск>, - сообщил адвокат Саргсяна Амрат Макинян на своей странице в Фейсбук.

Отметим, что накануне с трибуны парламента РА Сукиасян уже по традиции обрушился с критикой в адрес прежних властей, и обвинил третьего президента РА в коррупции.

<Третий президент проиграл в казино более ста миллионов долларов. Г-н Оганян (экс-министр обороны Сейран Огананян- ред) хорошо знает, в чем приехал в Армению третий президент, тогда у него один ботинок был на размер больше другого. За счет чего, за счет оружия, за счет чего, за счет наших солдат, за счет чего, за счет образования, за счет здравоохранения, и у нас просто не было системы. Была крупномасштабная коррупция, один человек решил, кто и что должен делать>, - заметил Сукиасян.