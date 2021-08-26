Четверг, 26 Августа 2021 10:16

АрмИнфо. Туркменистан продолжает поставки электроэнергии в соседний Афганистан в соответствии с действующими контрактами.

Как известно, туркменское электричество поставляется в Афганистан по несколькими направлениями, что позволяет обеспечивать электричеством практически все северные провинции Афганистана, западный и северо-западные регионы страны, включая провинции Герат, Бадгис, Джоузджан, Балх, Фарьяб, а также городов Мазари-Шариф, Шиберган, Герат и другие.

В настоящее время по инициативе Туркменистана в активной фазе находится реализация проекта строительства линии высоковольтной электропередачи 500 кВ по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан.